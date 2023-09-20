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В Тюмени эвакуировали СК «Центральный»

В Тюмени эвакуировали СК «Центральный»

20 сентября 2023, 07:52
Фото: 2 ГИС
В Тюмени двое школьников «заминировали» спорткомплекс «Центральный». Ребята подбросили на крыльцо спортзаведения «бомбу» из будильника и жёсткого диска.

Подозрительный предмет обнаружил охранник СК и вызвал на место ЧП сотрудников полиции. Инцидент произошел в субботу, 16 сентября.

Как выяснилось, школьники не хотели идти на тренировку по боксу, поэтому и решили таким образом ее сорвать. В пресс-службе УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» рассказали, что в настоящее время с шутниками 8 и 10 лет уже проведена беседа. Сотрудники ПДН проводят проверку, по результатам которой будут приняты меры в пределах компетенции.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на минувшей неделе из-за поступивших сообщений с угрозами о минировании были эвакуированы несколько учебных и медицинских учреждений, а также торговый центр.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Новости тюмени
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