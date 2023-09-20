В Тюмени эвакуировали СК «Центральный»

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
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Подозрительный предмет обнаружил охранник СК и вызвал на место ЧП сотрудников полиции. Инцидент произошел в субботу, 16 сентября.
Как выяснилось, школьники не хотели идти на тренировку по боксу, поэтому и решили таким образом ее сорвать. В пресс-службе УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» рассказали, что в настоящее время с шутниками 8 и 10 лет уже проведена беседа. Сотрудники ПДН проводят проверку, по результатам которой будут приняты меры в пределах компетенции.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на минувшей неделе из-за поступивших сообщений с угрозами о минировании были эвакуированы несколько учебных и медицинских учреждений, а также торговый центр.