В Тюмени эвакуировали СК «Центральный»

Как выяснилось, школьники не хотели идти на тренировку по боксу, поэтому и решили таким образом ее сорвать. В пресс-службе УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» рассказали, что в настоящее время с шутниками 8 и 10 лет уже проведена беседа. Сотрудники ПДН проводят проверку, по результатам которой будут приняты меры в пределах компетенции.