Ходят кинологи и силовики с оружием: тюменские школы и ТРЦ массово эвакуируют

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
В настоящее время эвакуированы школа № 15, техникум индустрии питания, коммерции и сервиса, торговый центр «Сити Молл», психиатрическая больница в Винзилях. Территории данных учреждений проверяют сотрудники правоохранительных органов — кинологи, полиция, Росгвардия.
Официальные комментарии от представителей правоохранительных органов ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в августе этого года по Тюмени прокатилась волна эвакуация в больницах и торговых центрах. В частности, 14 августа из-за сообщения о минировании была временно прекращена работа трех филиалов городской поликлиники № 5.