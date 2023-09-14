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Ходят кинологи и силовики с оружием: тюменские школы и ТРЦ массово эвакуируют

Ходят кинологи и силовики с оружием: тюменские школы и ТРЦ массово эвакуируют

14 сентября 2023, 06:31
Фото: ЧС Тюмень
В Тюменской области эвакуируют учебные заведения, медицинские учреждения и торговые центры. По данным источника «Нашего Города», причиной тому стали поступившие сообщения о минировании.
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Дети

В настоящее время эвакуированы школа № 15, техникум индустрии питания, коммерции и сервиса, торговый центр «Сити Молл», психиатрическая больница в Винзилях. Территории данных учреждений проверяют сотрудники правоохранительных органов — кинологи, полиция, Росгвардия.

Официальные комментарии от представителей правоохранительных органов ожидаются.

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Ранее «Наш Город» писал, что в августе этого года по Тюмени прокатилась волна эвакуация в больницах и торговых центрах. В частности, 14 августа из-за сообщения о минировании была временно прекращена работа трех филиалов городской поликлиники № 5.

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