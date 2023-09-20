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В Тюмени упали цены на картофель и лук

В Тюмени упали цены на картофель и лук

20 сентября 2023, 05:51
Фото: 1MI
В тюменских магазинах подешевели картофель и лук. Стоимость молодого картофеля составляет от 24 до 69 рублей за килограмм. В июне стоимость данного овоща доходила до 80 рублей.

Лук сегодня в известных торговых сетях продают за 24-39 рублей за килограмм. Тогда как в мае килограмм лука стоил не менее 70 рублей.

По информации сервиса «Ай-Мониторинг», за последнюю неделю в регионе подешевели все овощи — стоимость картофеля снизилась более чем на 6 рублей, капусты — на 3 рубля, моркови — на 10 рублей (до 54,5 рублей за килограмм), яблоки подешевели на 11 рублей. К примеру, «Новый урожай» или «Сезонные» стоят 89-100 рублей.

В тоже время выросли цены на свинину, мясо птицы и сосиски. Килограмм свинины теперь стоит дороже более чем на 15 рублей (357 рублей), куры подорожали до 227 рублей (на 2 рубля), сосиски — на 23 рубля. Теперь килограмм этого продукта в среднем стоит более 450 рублей.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области подорожало топливо. На минувшей неделе за цена на бензин и дизтопливо возросла в регионе от 25 до 80 копеек.

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