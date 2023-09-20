В Тюмени упали цены на картофель и лук

В тоже время выросли цены на свинину, мясо птицы и сосиски. Килограмм свинины теперь стоит дороже более чем на 15 рублей (357 рублей), куры подорожали до 227 рублей (на 2 рубля), сосиски — на 23 рубля. Теперь килограмм этого продукта в среднем стоит более 450 рублей.