В Тюмени упали цены на картофель и лук

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
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Лук сегодня в известных торговых сетях продают за 24-39 рублей за килограмм. Тогда как в мае килограмм лука стоил не менее 70 рублей.
По информации сервиса «Ай-Мониторинг», за последнюю неделю в регионе подешевели все овощи — стоимость картофеля снизилась более чем на 6 рублей, капусты — на 3 рубля, моркови — на 10 рублей (до 54,5 рублей за килограмм), яблоки подешевели на 11 рублей. К примеру, «Новый урожай» или «Сезонные» стоят 89-100 рублей.
В тоже время выросли цены на свинину, мясо птицы и сосиски. Килограмм свинины теперь стоит дороже более чем на 15 рублей (357 рублей), куры подорожали до 227 рублей (на 2 рубля), сосиски — на 23 рубля. Теперь килограмм этого продукта в среднем стоит более 450 рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области подорожало топливо. На минувшей неделе за цена на бензин и дизтопливо возросла в регионе от 25 до 80 копеек.