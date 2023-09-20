Строительство скандальной развязки в Тюмени перенесли на год

В документе, размещенном на сайте правительства отмечено, что «в связи с длительностью процедуры переустройства (переноса) значительного объема попадающих в зону строительства коммуникаций, запланированный на 2023 год объем строительно-монтажных работ по объекту „Строительство транспортной развязки на примыкании автомобильной дороги „Обход д. Ожогино“ к автомобильной дороге Р-254‚ Иртыш». Подъезд к Тюмени» будет перенесен на 2024 год».