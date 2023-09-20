Строительство скандальной развязки в Тюмени перенесли на год

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
Как пояснили в Главном управлении строительства Тюменской области, перенос сроков сдачи развязки обусловлен большим объемом работ по демонтажу коммуникаций, попадающих в зону строительства.
В документе, размещенном на сайте правительства отмечено, что «в связи с длительностью процедуры переустройства (переноса) значительного объема попадающих в зону строительства коммуникаций, запланированный на 2023 год объем строительно-монтажных работ по объекту „Строительство транспортной развязки на примыкании автомобильной дороги „Обход д. Ожогино“ к автомобильной дороге Р-254‚ Иртыш». Подъезд к Тюмени» будет перенесен на 2024 год».
Строительство эстакады стоимостью 2 миллиарда рублей началось в Тюмени год назад — летом 2022 года. Работы ведет компания ТОДЭП.
Разработку проекта дорожной развязки в районе Комарово в Тюменской области было начало еще в 2016 году. Изначально ради строительства дороги планировали затронуть часть лесопарка «Тополя». Позже в связи с недовольством тюменцев власти скорректировали документацию.