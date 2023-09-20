Под Тюменью выставили на продажу «Дом отпуска»

На территории объекта расположен дом из бруса площадью более 120 квадратных метров. Имеются гостиная с витражными окнами и современным камином, спальная комната, комната с настольным теннисом, сауна, душевая, санузел и котельная. По словам владельца базы отдыха, проживать в доме можно круглогодично.