Под Тюменью выставили на продажу «Дом отпуска»

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
В объявлении о продаже указано, что база отдыха полностью укомплектована штатом, имеет ежемесячный доход от 500 тысяч рублей.
На территории объекта расположен дом из бруса площадью более 120 квадратных метров. Имеются гостиная с витражными окнами и современным камином, спальная комната, комната с настольным теннисом, сауна, душевая, санузел и котельная. По словам владельца базы отдыха, проживать в доме можно круглогодично.
На земельном участке расположены бассейн, банный чан, мангальная зона, асфальтированная парковка, площадка игры в баскетбол. Территория «Дома отпуска» огорожена забором с автоматическими воротами.
Ранее «Наш Город» писал, что под Тюменью за 31 миллион рублей продают базу отдыха с геокуполами и собственным озером с пляжем. Доходность объекта в летние месяцы достигает 1 миллион рублей.