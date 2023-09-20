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Published Сегодня, 06:20

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Updated Сегодня, 06:22

В Тюменской области за 40 миллионов рублей продается база отдыха

Под Тюменью выставили на продажу «Дом отпуска»

20 сентября 2023, 06:20
Фото: Авито

В Тюменской области за 40 миллионов рублей продается база отдыха

В Тюменской области на продажу выставили базу отдыха «Дом отпуска», расположенную в 18 километрах от областной столицы. Стоимость готового бизнеса составляет 40 миллионов рублей.
Фото: Авито

В объявлении о продаже указано, что база отдыха полностью укомплектована штатом, имеет ежемесячный доход от 500 тысяч рублей.

На территории объекта расположен дом из бруса площадью более 120 квадратных метров. Имеются гостиная с витражными окнами и современным камином, спальная комната, комната с настольным теннисом, сауна, душевая, санузел и котельная. По словам владельца базы отдыха, проживать в доме можно круглогодично.

На земельном участке расположены бассейн, банный чан, мангальная зона, асфальтированная парковка, площадка игры в баскетбол. Территория «Дома отпуска» огорожена забором с автоматическими воротами.

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Ранее «Наш Город» писал, что под Тюменью за 31 миллион рублей продают базу отдыха с геокуполами и собственным озером с пляжем. Доходность объекта в летние месяцы достигает 1 миллион рублей.

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