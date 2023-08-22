Готовьтесь: сегодня ночью на Тюменскую область обрушится непогода

В ночь с 22 на 23 августа температура воздуха на юге региона опустится до +4…+9, пройдут кратковременные дожди, в утренние часы возможны туманы. Днем погода испортится — вероятны ливни, в отдельных районах грозы. Температура воздуха составит +15…+25, ветер будет дуть со скоростью 10-14 м/с.