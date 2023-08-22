Готовьтесь: сегодня ночью на Тюменскую область обрушится непогода

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
В ночь с 22 на 23 августа температура воздуха на юге региона опустится до +4…+9, пройдут кратковременные дожди, в утренние часы возможны туманы. Днем погода испортится — вероятны ливни, в отдельных районах грозы. Температура воздуха составит +15…+25, ветер будет дуть со скоростью 10-14 м/с.
24 августа ливневые дожди и грозы ожидаются ночью. День пройдет при переменной облачности и без осадков. Ночью термометры покажут +5 +10, к полудню воздух прогреется до +16…+21.
В пятницу, 25 августа, в течение дня вероятны небольшие дожди. Температура воздуха в последний рабочий день недели составит +4…+9 в темное время суток и +15…+20 в дневные часы.
Ранее «Наш Город» писал, что в конце августа в Тюмень придут дожди. За двое суток, 27 и 28 августа, в областной столице выпадет более половины месячной нормы осадков.