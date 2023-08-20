Жары больше не будет? Синоптики дали прогноз погоды на третью декаду августа

В воскресенье и понедельник, 27 и 28 августа, на областную столицу обрушатся дожди — за двое суток ожидается выпадение более половины месячной нормы осадков. Столбики термометров в эти дни покажут +8…+10 ночью и до +20…+21 днем. 30 и 31 августа пройдут при переменной облачности, без осадков. Температура воздуха составит +18…+21.