nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:56

Published Сегодня, 04:56

Modified Сегодня, 04:58

Updated Сегодня, 04:58

Жары больше не будет? Синоптики дали прогноз погоды на третью декаду августа

Жары больше не будет? Синоптики дали прогноз погоды на третью декаду августа

20 августа 2023, 04:56
Фото: 1MI
На тюменскую землю пришла прохладная погода. По прогнозам метеорологов, в последнюю декаду августа столбики термометров не поднимутся выше +20….+22.
Сюжет
Тюмень

В воскресенье, 20 августа, воздух в областной столице к полудню прогреется до +18.+20, в вечернее время суток термометры покажут +7…+11. День пройдет при переменной облачности и без осадков.

В понедельник, 21 августа, ожидается облачная погода и температура воздуха + 18.+20 днем, +9.+11 ночью. Во вторник и среду существенно погода не изменится: +9…+10 в ночные часы, +19…+21 в светлое время суток. Осадки в эти маловероятны.

В четверг, 24 августа, пойдет дождь. Максимальная температура воздуха в этот день составит +17…+19. В пятницу и субботу ожидается солнечная погода и потепление до +21…+22.

В воскресенье и понедельник, 27 и 28 августа, на областную столицу обрушатся дожди — за двое суток ожидается выпадение более половины месячной нормы осадков. Столбики термометров в эти дни покажут +8…+10 ночью и до +20…+21 днем. 30 и 31 августа пройдут при переменной облачности, без осадков. Температура воздуха составит +18…+21.

Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на выходные 19–20 августа
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что метеорологи обещают тюменцам выпадение снега в сентябре. Похолодание до минусовых значение ожидается в начале второй декады осеннего месяца.

Читайте также:
В Тюмени хотят открыть распивочную и алкомаркет рядом со школойТюменские врачи спасли девушку с грыжей позвоночника в шейном отделеБастрыкин потребовал разобраться в ЧП с отравлением детей хлором в Тюмени
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Погода в Тюмени#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
Тюменские учителя истории признались, что не знают, как рассказывать детям про СВО
18 августа, 12:59
Опасный сезон в Тюмени: что делать при отравлении грибами?
18 августа, 08:11
Тюменцы готовы отказаться от Ozon и Wildberries из-за обмана и багов
18 августа, 12:30
«Грязь, нет воды, детей бьет током!»: в тюменском селе пожаловались на опасный детсад
18 августа, 09:16
Обязали копать: тюменские садоводы вынуждены возвращать водохранилища
18 августа, 13:03
Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на выходные 19–20 августа
18 августа, 09:25