Жары больше не будет? Синоптики дали прогноз погоды на третью декаду августа

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
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В воскресенье, 20 августа, воздух в областной столице к полудню прогреется до +18.+20, в вечернее время суток термометры покажут +7…+11. День пройдет при переменной облачности и без осадков.
В понедельник, 21 августа, ожидается облачная погода и температура воздуха + 18.+20 днем, +9.+11 ночью. Во вторник и среду существенно погода не изменится: +9…+10 в ночные часы, +19…+21 в светлое время суток. Осадки в эти маловероятны.
В четверг, 24 августа, пойдет дождь. Максимальная температура воздуха в этот день составит +17…+19. В пятницу и субботу ожидается солнечная погода и потепление до +21…+22.
В воскресенье и понедельник, 27 и 28 августа, на областную столицу обрушатся дожди — за двое суток ожидается выпадение более половины месячной нормы осадков. Столбики термометров в эти дни покажут +8…+10 ночью и до +20…+21 днем. 30 и 31 августа пройдут при переменной облачности, без осадков. Температура воздуха составит +18…+21.
Ранее «Наш Город» писал, что метеорологи обещают тюменцам выпадение снега в сентябре. Похолодание до минусовых значение ожидается в начале второй декады осеннего месяца.