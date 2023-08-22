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Уже не лучший город Земли? Условия жизни в Тюмени оказались хуже, чем в Нигерии

Уже не лучший город Земли? Условия жизни в Тюмени оказались хуже, чем в Нигерии

22 августа 2023, 08:14
Фото: 1MI
Тюмень не попала в рейтинг городов мира сервиса Numbeo, признанных комфортными для жизни, несмотря на звание «Лучший город Земли».
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Тюмень

Областную столицу обогнали по качеству даже портовый город Лагос, расположенный на юго-западе Нигерии, который расположился на 194-й позиции рейтинга, и один из самых густонаселенных мегаполисов мира Манила (столица Филлипин находится на 195 месте).

Среди российских городов в рейтинге самым комфортным городом оказался Нижний Новгород — он расположился на 105-м месте. Москва заняла 153-ю позицию, Санкт-Петербург — 157-е место, Екатеринбург — 173-е место. Новосибирск расположился на 178-й строчке.

Лидерами рейтинга стали Гаага (Нидерланды), Роттердам (Нидерланды) и Люксембург (Люксембург). Ниже расположились Вена (Австрия), Валенсия (Испания), Амстердам (Нидерланды).

Интересно, что по итогам второго квартала 2023 года Тюмень вошла в топ-10 городов России по уровню качества жизни. Областная столица с показателем 70,6 баллов заняла 10 место. Лидерами рейтинга качества жизни стали Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Севастополь и Краснодар.

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