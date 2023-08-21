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Сильные ливни обрушатся на юг Тюменской области

Сильные ливни обрушатся на юг Тюменской области

21 августа 2023, 11:14
Фото: 1MI
На этой неделе на юге региона ожидаются сильные ливни. По данным синоптиков в Ишимском районе выпадет до 6 мм осадков.

Непогода ожидается 23 и 24 августа. В Ишиме температура воздуха днём снизится до + 18 градусов, скорость ветра повысится до 10 метров в секунду. До конца недели пасмурная погода сохраниться, выпадет ещё от 1 до 2 мм осадков.

В областной столице на этой неделе возможны кратковременные дожди.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменскую область пришел прохладный воздух. По прогнозам метеорологов, в последнюю декаду августа столбики термометров не поднимутся выше +20….+22. В воскресенье и понедельник, 27 и 28 августа, на областную столицу обрушатся дожди — за двое суток ожидается выпадение более половины месячной нормы осадков.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Погода
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