Сильные ливни обрушатся на юг Тюменской области

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Непогода ожидается 23 и 24 августа. В Ишиме температура воздуха днём снизится до + 18 градусов, скорость ветра повысится до 10 метров в секунду. До конца недели пасмурная погода сохраниться, выпадет ещё от 1 до 2 мм осадков.
В областной столице на этой неделе возможны кратковременные дожди.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменскую область пришел прохладный воздух. По прогнозам метеорологов, в последнюю декаду августа столбики термометров не поднимутся выше +20….+22. В воскресенье и понедельник, 27 и 28 августа, на областную столицу обрушатся дожди — за двое суток ожидается выпадение более половины месячной нормы осадков.