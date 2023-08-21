Сильные ливни обрушатся на юг Тюменской области

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменскую область пришел прохладный воздух. По прогнозам метеорологов, в последнюю декаду августа столбики термометров не поднимутся выше +20….+22. В воскресенье и понедельник, 27 и 28 августа, на областную столицу обрушатся дожди — за двое суток ожидается выпадение более половины месячной нормы осадков.