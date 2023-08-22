Тюменский блогер сняла ролик с плачущей дочерью и нарвалась на угрозы подписчиков

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
Тюменке показалась смешной реакция ребенка на школьную форму. На видеокадрах девочка плачет и сообщает о своем нежелании носить такие вещи. За что мама называет дочь жучкой и предлагает подписчикам заменить в слове первую букву на с. На опубликованном в соцсетях видео наложена аудиодорожка с выступления известного комика Ильи Соболева.
Данное видео набрало тысячи просмотров и комментариев, в том числе и с критикой. Интернет-пользователи сообщили, что нажаловались на блогера в полицию и будут ждать ее наказания. Также многие потребовали у соцсети заблокировать скандальной ролик. В настоящее времяон уже удален.
По словам самой Аэлиты, ее дочь никогда не любила носить юбки, поэтому каждый год покупка школьной формы заканчивается слезами.
«То скандальное видео было снято в примерочной, когда она просто мерила школьную одежду. Она очень смешно, на мой взгляд, куксилась и плакала, глядя на себя в зеркало. Я включила камеру, чтобы папе показать реакцию дочери. Мы в итоге всё равно купили то, в чем ей было комфортно», — пояснила тюменка 72.RU.
По словам блогера, ее старые подписчики юмор оценили, а случайные интернет-пользователи усмотрели в ролике негатив.
«Меня не пугает то, что не всем понравился ролик. Скорее, настораживает то, как люди, не разобравшись в ситуации, устраивают буллинг мне, жалуются повсюду. Мне пишут оскорбления во всех соцсетях», — отметила Аэлита.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени отправили в СИЗО стримершу Жади, которая во время прямого эфира угрожала своему 12-летнему сыну «убить и закопать». Там она пробудет до 11 сентября. Двое ее детей, 12-летрий и 4-летний мальчики, находятся в реабилитационном центре.
Кроме того, в настоящее время идет расследование по факту избиения треш-стримера Вячеслава Ольховского, оскорбившего в прямом эфире представителей народов Кавказа и Центральной Азии.