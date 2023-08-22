Тюменский блогер сняла ролик с плачущей дочерью и нарвалась на угрозы подписчиков

Данное видео набрало тысячи просмотров и комментариев, в том числе и с критикой. Интернет-пользователи сообщили, что нажаловались на блогера в полицию и будут ждать ее наказания. Также многие потребовали у соцсети заблокировать скандальной ролик. В настоящее времяон уже удален.