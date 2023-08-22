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Экс-депутат Тюменской облдумы, обвиненный в экстремизме, отправился на СВО

Экс-депутат Тюменской облдумы, обвиненный в экстремизме, отправился на СВО

22 августа 2023, 07:16
Фото: КПРФ l Тобольск
Бывший депутат Тюменской областной Думы Юрий Юхневич отправился на Украину в зону СВО в качестве добровольца. Как сообщили «Нашему Городу» в отделении тобольской КПРФ, он заключил контракт с Министерством обороны на срок 1 год.
Сюжет
Тюмень

Проводить на спецоперацию экс-главу тобольского горкома КПРФ пришли его родные и соратники.

«Звучали песни и речи провожающих. Все присутствовавшие единогласно пожелали вернутся домой с Победой, живым и здоровым», — отметили в тобольской КПРФ.
Фото: КПРФ l Тобольск

Юрий Юхневич с 2015 по 2016 годы являлся депутатом Тобольской городской Думы. С 2016 по 2021 годы представлял интересы КПРФ в Тюменской областной Думе. Однако лишился кресла из-за дела о размещении экстремистской информации на своей странице ВКонтакте.

В период с 2012 по 2022 год являлся первым секретарем Тобольского горкома КПРФ. В декабре прошлого года он был отстранен от данной должности. Такое решение приняли руководитель Тюменского областного комитета КПРФ, член ЦК КПРФ Тамара Казанцева и члены бюро обкома из-за злоупотребления Юхневича алкоголем. Соратники по партии выразили беспокойство о здоровье коммуниста и обратились к Казанцевой.

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