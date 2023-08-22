Экс-депутат Тюменской облдумы, обвиненный в экстремизме, отправился на СВО

В период с 2012 по 2022 год являлся первым секретарем Тобольского горкома КПРФ. В декабре прошлого года он был отстранен от данной должности. Такое решение приняли руководитель Тюменского областного комитета КПРФ, член ЦК КПРФ Тамара Казанцева и члены бюро обкома из-за злоупотребления Юхневича алкоголем. Соратники по партии выразили беспокойство о здоровье коммуниста и обратились к Казанцевой.