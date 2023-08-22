Экс-депутат Тюменской облдумы, обвиненный в экстремизме, отправился на СВО

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Проводить на спецоперацию экс-главу тобольского горкома КПРФ пришли его родные и соратники.
«Звучали песни и речи провожающих. Все присутствовавшие единогласно пожелали вернутся домой с Победой, живым и здоровым», — отметили в тобольской КПРФ.
Юрий Юхневич с 2015 по 2016 годы являлся депутатом Тобольской городской Думы. С 2016 по 2021 годы представлял интересы КПРФ в Тюменской областной Думе. Однако лишился кресла из-за дела о размещении экстремистской информации на своей странице ВКонтакте.
В период с 2012 по 2022 год являлся первым секретарем Тобольского горкома КПРФ. В декабре прошлого года он был отстранен от данной должности. Такое решение приняли руководитель Тюменского областного комитета КПРФ, член ЦК КПРФ Тамара Казанцева и члены бюро обкома из-за злоупотребления Юхневича алкоголем. Соратники по партии выразили беспокойство о здоровье коммуниста и обратились к Казанцевой.