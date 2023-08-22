В Тюменской области утонул 72-летний пенсионер

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
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Updated Сегодня, 05:34
По данным Следственного комитета по Тюменской области, признаков криминальной смерти на теле мужчины не выявлено. В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
Ранее «Наш Город» писал, что в водоемах Тюменской области с начала купального сезона утонули 24 человека, числе которых 8 детей. Большая часть трагедия произошла из-за нарушения правил безопасности на воде.