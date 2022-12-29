Экс-депутат лишился должности в Тюменском отделении КПРФ

Решение о лишении Юрия Юхневича должности приняли руководитель Тюменского областного комитета КПРФ, член ЦК КПРФ Тамара Казанцева и члены бюро обкома.
Причиной такого решения стало злоупотребление Юхневича алкоголем. Соратники по партии выразили беспокойство о здоровье коммуниста и обратились к Казанцевой.
Тобольское отделение КПРФ Юхневич возглавлял много лет, был избран депутатом Тюменской облдумы в 2016 году, но лишился поста из-за дела о размещении экстремистской информации на своей странице ВКонтакте.
Нового руководителя Тобольского горкома пока не выбрали, формально эти обязанности на себя взяла Тамара Казанцева.
Дозвониться до неё не удалось — судя по объявлению на сайте КПРФ, в настоящее время она проводит новогодние утренники в Тюменском Заболотье, где нет сотовой связи.
Между тем, в Тюменской областной думе, продолжает работать супруга Юрия Юхневича Регина Юхневич. Она была избрана депутатом Тюменской областной Думы седьмого созыва 22 сентября 2021 года по единому избирательному округу. Является членом комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям и комитета по экономической политике.