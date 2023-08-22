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В Тюмени больше не будут производить легендарное печенье «Плазма»

В Тюмени больше не будут производить легендарное печенье «Плазма»

22 августа 2023, 05:50
Фото: Озон
Компания «БКК и Ко» провела ребрендинг и переименовала кондитерское изделие. Теперь печенье выпускают под новым названием «Тюменочка».
Сюжет
Тюмень
Фото: Торгово-промышленная палата Тюменской области

Как пояснили в пресс-службе торгово-промышленной палаты Тюменской области, данные перемены приурочены к 30-летнему юбилею компании.

«Ребрендинг произошел еще весной. И он связан с возросшим туристическим потоком. Интерес гостей города к печенью с названием „Тюменочка“ гораздо выше», — пояснили В ТПП.

Рецептура печенья не поменялась — как и 30 лет назад в состав печенья входят сухое цельное молоко и натуральный мед, витаминный комплекс. В месяц выпускается около 40 тонн печенья. Печенье можно приобрести во всех федеральных сетях, а так же в розничных придомовых магазинах.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени будут производить аналог бисквитов «Медвежонок Барни» в виде Чебурашки. Выпуском продукции займется фабрика O'Keich.

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