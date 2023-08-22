В Тюмени больше не будут производить легендарное печенье «Плазма»

Рецептура печенья не поменялась — как и 30 лет назад в состав печенья входят сухое цельное молоко и натуральный мед, витаминный комплекс. В месяц выпускается около 40 тонн печенья. Печенье можно приобрести во всех федеральных сетях, а так же в розничных придомовых магазинах.