В Тюмени больше не будут производить легендарное печенье «Плазма»

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
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Как пояснили в пресс-службе торгово-промышленной палаты Тюменской области, данные перемены приурочены к 30-летнему юбилею компании.
«Ребрендинг произошел еще весной. И он связан с возросшим туристическим потоком. Интерес гостей города к печенью с названием „Тюменочка“ гораздо выше», — пояснили В ТПП.
Рецептура печенья не поменялась — как и 30 лет назад в состав печенья входят сухое цельное молоко и натуральный мед, витаминный комплекс. В месяц выпускается около 40 тонн печенья. Печенье можно приобрести во всех федеральных сетях, а так же в розничных придомовых магазинах.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени будут производить аналог бисквитов «Медвежонок Барни» в виде Чебурашки. Выпуском продукции займется фабрика O'Keich.