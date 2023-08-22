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Тюменские компании из-за острого дефицита дорожных рабочих повысили зарплаты

Тюменские компании из-за острого дефицита дорожных рабочих повысили зарплаты

22 августа 2023, 06:25
Фото: 1MI
В Тюменской области растет спрос на дорожных рабочих. С начала этого года он увеличился на 73% по сравнению с 2022 годом. Уровень предлагаемых зарплат достиг 120 тысяч рублей. Годом ранее средний заработок составлял 87,7 тысяч рублей.
Сюжет
Тюмень

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали вакансии от компаний из отрасли дорожного строительства. Выяснилось, что за последние три года спрос на персонал со стороны этих работодателей в России вырос в полтора раза.

По данным аналитиков HeadHunter, наиболее востребованными являются машинисты (11% вакансий), водители (9%), прорабы (7%), инженеры ПТО (6%), разнорабочие (5%). Также существенная часть вакансий приходится на инженеров-конструкторов и сварщиков (по 4%), на геодезистов, электромонтажников и монтажников (по 3%).

Все перечисленные специалисты находятся в дефиците. На одну вакансию машиниста, сварщика или разнорабочего, в частности, приходится менее двух активных резюме. При этом, именно машинистам и сварщика предлагают самые высокие в сфере дорожного строительства заработные платы — порядка 150 тысяч рублей.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году на 30% увеличился спрос на строителей. За период с января по июль этого года было представлено более 10 тысяч вакансий в данной отрасли.

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