Тюменские компании из-за острого дефицита дорожных рабочих повысили зарплаты

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали вакансии от компаний из отрасли дорожного строительства. Выяснилось, что за последние три года спрос на персонал со стороны этих работодателей в России вырос в полтора раза.
По данным аналитиков HeadHunter, наиболее востребованными являются машинисты (11% вакансий), водители (9%), прорабы (7%), инженеры ПТО (6%), разнорабочие (5%). Также существенная часть вакансий приходится на инженеров-конструкторов и сварщиков (по 4%), на геодезистов, электромонтажников и монтажников (по 3%).
Все перечисленные специалисты находятся в дефиците. На одну вакансию машиниста, сварщика или разнорабочего, в частности, приходится менее двух активных резюме. При этом, именно машинистам и сварщика предлагают самые высокие в сфере дорожного строительства заработные платы — порядка 150 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году на 30% увеличился спрос на строителей. За период с января по июль этого года было представлено более 10 тысяч вакансий в данной отрасли.