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Тюменцы смогут увидеть обновленный двор на главной улице Восточного района

8 августа 2023, 02:41
Фото: 1MI
На улице Широтной появится обновленный двор.
Здесь заменили сети теплоснабжения и оборудовали парковку.

В Тюмени завершают работы в одном из дворов Восточного района. Как сообщили в администрации города, на улице Широтной 152 полным ходом идут работы по благоустройству двора.

Здесь сделали систему водоотведения и заменили сети теплоснабжения. Также здесь оборудовали парковку на 20 мест, сделали тротуар и проезды. Во дворе дома появилась детская площадка и скамейки. Здесь же поставили урны и контейнерные площадки.

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Отмечается, что двор внесли в список на благоустройство в текущем году. Ранее жители этого двора проголосовали за благоустройство, поскольку ранее во дворе не было тротуара и проезда для машин.

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#Анастасия Ильина#Благоустройство#Восточный микрорайон#Тротуары#Строительство
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