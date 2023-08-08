Тюменцы смогут увидеть обновленный двор на главной улице Восточного района

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В Тюмени завершают работы в одном из дворов Восточного района. Как сообщили в администрации города, на улице Широтной 152 полным ходом идут работы по благоустройству двора.
Здесь сделали систему водоотведения и заменили сети теплоснабжения. Также здесь оборудовали парковку на 20 мест, сделали тротуар и проезды. Во дворе дома появилась детская площадка и скамейки. Здесь же поставили урны и контейнерные площадки.
Отмечается, что двор внесли в список на благоустройство в текущем году. Ранее жители этого двора проголосовали за благоустройство, поскольку ранее во дворе не было тротуара и проезда для машин.