Тюменские дворы атаковали змеи, а управляющие компании ничего не хотят делать

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Одна из местных жительниц сообщила, что гадюка ползает во дворе дома по улице Белинского, 1а.
«Скорее всего, это уж, но мало приятного, когда идёшь, а он проползает. Управляющая Компания „Запад“ никаких действий не предпринимает, по их словам, это ничего страшного! Если это ужик, он, конечно безобиден, но укусить тоже может и занести инфекцию! А ещё он может напугать детей, которые гуляют во дворе!» — пожаловалась тюменка.
Также очевидцы сообщили, что заметили змею (или безобидного ужика) на парковке по улице Геологоразведчиков, 4: поблизости там находится детская площадка.
Ранее «Наш город» писал, что уж ползает по улице Сосьвинская.