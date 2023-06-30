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Тюменские дворы атаковали змеи, а управляющие компании ничего не хотят делать

30 июня 2023, 09:13
Фото: 1MI

Змеи атакуют улицы Тюмени

Тюменцы все чаще замечают на улицах города змей. Об этом они пишут в социальной сети Вконтакте.
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Одна из местных жительниц сообщила, что гадюка ползает во дворе дома по улице Белинского, 1а.

«Скорее всего, это уж, но мало приятного, когда идёшь, а он проползает. Управляющая Компания „Запад“ никаких действий не предпринимает, по их словам, это ничего страшного! Если это ужик, он, конечно безобиден, но укусить тоже может и занести инфекцию! А ещё он может напугать детей, которые гуляют во дворе!» — пожаловалась тюменка.

Также очевидцы сообщили, что заметили змею (или безобидного ужика) на парковке по улице Геологоразведчиков, 4: поблизости там находится детская площадка.

Ранее «Наш город» писал, что уж ползает по улице Сосьвинская.

Тюменцы обнаружили змею возле детской площадки
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#Елена Чебоксарова#Змея#Пожары#Жалоба#Общество#Тюменцы
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