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Змея

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3 июля 2023
Недалеко от Тюмени змея плавала в карьере и распугала всех отдыхающих. Видео
На Муллашах змея распугала отдыхающих тюменцев. Ее заметили в местном карьере, сразу люди выбежали на берег.
3 июля 2023, 12:48
30 июня 2023
Еще одна: змею видели на улице Ямская в Тюмени. Фото
Тюменцы обеспокоены участившимися сообщениями о змеях в областной столице. Сегодня ужа видели на Ямской напротив дома 75.
30 июня 2023, 10:27
Тюменские дворы атаковали змеи, а управляющие компании ничего не хотят делать
Тюменцы все чаще замечают на улицах города змей. Об этом они пишут в социальной сети Вконтакте.
30 июня 2023, 09:13

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