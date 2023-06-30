Еще одна: змею видели на улице Ямская в Тюмени. Фото

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
С начала апреля это уже пятый подобный случай. В этом году змей видели в лесополосе около жилых домов, у детских площадок и на парковках торговых центров. В этом году ползучие проснулись раньше из-за наступления тепла. Змеи любят греться на солнце.
Ранее «Наш город» отмечал, что в начале летнего сезона в регионе от укусов змей пострадали несколько человек. Недавно в Нижнетавдинском районе на любопытного ребенка напала змея.