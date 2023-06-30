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Published Сегодня, 10:27

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Еще одна: змею видели на улице Ямская в Тюмени. Фото

30 июня 2023, 10:27
Фото: Скрин ЧП Тюмень

Около жилого дома на улице Ямской увидели змею. Фото

Тюменцы обеспокоены участившимися сообщениями о змеях в областной столице. Сегодня ужа видели на Ямской напротив дома 75.

С начала апреля это уже пятый подобный случай. В этом году змей видели в лесополосе около жилых домов, у детских площадок и на парковках торговых центров. В этом году ползучие проснулись раньше из-за наступления тепла. Змеи любят греться на солнце.

Ранее «Наш город» отмечал, что в начале летнего сезона в регионе от укусов змей пострадали несколько человек. Недавно в Нижнетавдинском районе на любопытного ребенка напала змея.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Змея#Происшествия#Дороги
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