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Недалеко от Тюмени змея плавала в карьере и распугала всех отдыхающих. Видео

3 июля 2023, 12:48
Фото: Скрин "Паблик Тюмень"

На Муллашах змея распугала отдыхающих в водоеме тюменцев. Видео

На Муллашах змея распугала отдыхающих тюменцев. Ее заметили в местном карьере, сразу люди выбежали на берег.

Видео инцидента появилось в ВК «Паблик Тюмень». Змея спокойно плавала в тёплом водоёме.

«Ужик сам не знает куда ему метаться от этих отдыхающих», — отметил тюменец Алексей Поспелов в группе ВК «ЧП Тюмень».

В последнее время тюменцы всё чаще сообщают о змеях в городе. В Тюмени ужей видели на парковках и парках у Дома Обороны. Эксперты отмечают, что они вылазят погреться на солнце, в областной столице днём до + 29 градусов. Жаркая погода сохранится по всей Тюменской области до начала следующей недели.

Еще одна: змею видели на улице Ямская в Тюмени. Фото
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Погода#Змея#Александр Мязин
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