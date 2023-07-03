Недалеко от Тюмени змея плавала в карьере и распугала всех отдыхающих. Видео

В последнее время тюменцы всё чаще сообщают о змеях в городе. В Тюмени ужей видели на парковках и парках у Дома Обороны. Эксперты отмечают, что они вылазят погреться на солнце, в областной столице днём до + 29 градусов. Жаркая погода сохранится по всей Тюменской области до начала следующей недели.