В Тюмени торжественно открыли после благоустройства двор на Народной

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
Этот участок стал одним из первых в ремонтной кампании УСТЭК этого лета: был выполнен капитальный ремонт тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения общей протяженностью 550 м. Кроме этого, в центральном тепловом пункте № 149 было заменено оборудование, обеспечивающее горячей водой жителей 5 жилых домов в этом районе.
После проведения УСТЭК подземных работ началось благоустройство двора. Здесь появился большой игровой комплекс для детей, тренажерная и турниковая площадки для любителей активного образа жизни, много новых скамеек и удобные парковки для жителей.
Как отметил заместитель главы города Петр Вагин, открывать благоустроенные дворы стало доброй традицией накануне Дня города. Самое главное в благоустройстве то, что жители самостоятельно выбирают варианты будущих изменений. Так, благодаря совместным усилиям УСТЭК, Управы Восточного округа, АНО «Сибинформбюро» и активным жителям этого района, на здании теплового пункта, расположенного в этом же дворе, появился мурал, посвященный тюменскому писателю Константину Лагунову.
Таким образом, одним серым зданием стало меньше: теперь жители могут любоваться красиво-разрисованной стеной во время прогулок, а у детей появится познавательный интерес к творчеству писателя.
«Обычно такие сооружения можно назвать унылыми и скучными, а в таком случае не только улучшается эстетический вид города, но и решаются просветительские задачи, например, „познакомить“ тюменцев с известными земляками. Помимо мурала мы постарались быстро поменять теплосети в этом дворе и завершаем работы в соседнем. Я поздравляю жителей и даже немного завидую: у меня во дворе такого украшения нет», — поделился исполнительный директор УСТЭК Марат Царгасов.
УСТЭК ведет работы по замене тепловых сетей в 19 дворах Тюмени в рамках муниципальной программы благоустройства дворовых территорий. Замене подлежат более 3 километров тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения. К середине лета в 18 дворах уже завершены работы по замене тепломеханического оборудования, а это значит, что горячая вода по новым трубам уже поступает жителям.