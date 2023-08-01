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В Тюмени торжественно открыли после благоустройства двор на Народной

1 августа 2023, 05:22
Фото: УСТЭК
В прошедшую пятницу исполнительный директор УСТЭК Марат Царгасов вместе с Заместителем главы города Петром Вагиным приняли участие в торжественном открытии двора по улице Народная, 8.
Сюжет
Тюмень

Этот участок стал одним из первых в ремонтной кампании УСТЭК этого лета: был выполнен капитальный ремонт тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения общей протяженностью 550 м. Кроме этого, в центральном тепловом пункте № 149 было заменено оборудование, обеспечивающее горячей водой жителей 5 жилых домов в этом районе.

После проведения УСТЭК подземных работ началось благоустройство двора. Здесь появился большой игровой комплекс для детей, тренажерная и турниковая площадки для любителей активного образа жизни, много новых скамеек и удобные парковки для жителей.

Как отметил заместитель главы города Петр Вагин, открывать благоустроенные дворы стало доброй традицией накануне Дня города. Самое главное в благоустройстве то, что жители самостоятельно выбирают варианты будущих изменений. Так, благодаря совместным усилиям УСТЭК, Управы Восточного округа, АНО «Сибинформбюро» и активным жителям этого района, на здании теплового пункта, расположенного в этом же дворе, появился мурал, посвященный тюменскому писателю Константину Лагунову.

Таким образом, одним серым зданием стало меньше: теперь жители могут любоваться красиво-разрисованной стеной во время прогулок, а у детей появится познавательный интерес к творчеству писателя.

«Обычно такие сооружения можно назвать унылыми и скучными, а в таком случае не только улучшается эстетический вид города, но и решаются просветительские задачи, например, „познакомить“ тюменцев с известными земляками. Помимо мурала мы постарались быстро поменять теплосети в этом дворе и завершаем работы в соседнем. Я поздравляю жителей и даже немного завидую: у меня во дворе такого украшения нет», — поделился исполнительный директор УСТЭК Марат Царгасов.

УСТЭК ведет работы по замене тепловых сетей в 19 дворах Тюмени в рамках муниципальной программы благоустройства дворовых территорий. Замене подлежат более 3 километров тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения. К середине лета в 18 дворах уже завершены работы по замене тепломеханического оборудования, а это значит, что горячая вода по новым трубам уже поступает жителям.

#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#УСТЭК#Благоустройство#Тюменская область
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