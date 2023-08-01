В Тюмени торжественно открыли после благоустройства двор на Народной

УСТЭК ведет работы по замене тепловых сетей в 19 дворах Тюмени в рамках муниципальной программы благоустройства дворовых территорий. Замене подлежат более 3 километров тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения. К середине лета в 18 дворах уже завершены работы по замене тепломеханического оборудования, а это значит, что горячая вода по новым трубам уже поступает жителям.