Улицы Хохрякова, Широтную, Советскую, Эрвье перекроют в Тюмени из-за ремонтных работ

Ранее «Наш город» сообщал, что в прошлые выходные трассы на выезде из Тюмени сковали километровые пробки. 3 июня крупный затор образовался на Салаирском тракте — от Окружной дороги и практически до деревни Решетникова. Движение было затруднено на Ялуторовском тракте в районе озера Андреевское, а также на трассе у поселка Боровский. Здесь же произошло два ДТП.