Улицы Хохрякова, Широтную, Советскую, Эрвье перекроют в Тюмени из-за ремонтных работ

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
По данным паблика «Тюмень — наш дом», здесь будут проходить ремонтные работы и массовые мероприятия. Некоторые участки закроют до ноября.
«В связи с выполнением работ по капитальному ремонту участка тепловой сети будет прекращено движение: с 19.06.2023 по 22.06.2023 — по ул. Елецкой в районе пересечения с ул. Немцова (1-й этап); с 04.07.2023 по 07.07.2023 — по ул. Советской в районе пересечения с ул. Немцова (2-й этап); с 25.07.2023 по 28.07.2023 — по ул. Хохрякова в районе дома № 69 (3-й этап)», — сообщается в паблике «Тюмень — наш дом».
С 16.06.2023 по 01.07.2023 дорожники перекроют движение в районе дома № 111а по ул. Широтной. Тут будут менять тепловые сети.
В жилой застройке по ул. Газовиков — ул. Профсоюзной будут выполняться строительные работы. С 09.06.2023 по 15.11.2023 перекроют движение по ул. Ю.-Р.Г. Эрвье.
Из-за массового мероприятия с 22 часов 10.06.2023 до 19 часов 11.06.2023 закроют движение по автомобильной дороге от Ткацкого проезда вдоль жилых домов по улице Широтная, 83а.
10 июня временно перекроют улицу Уездную. Это произойдёт в связи с проведением чемпионата и первенства Тюменской области по велосипедному спорту в ж. р. Комарово. Движение перекроют от ул. Престольной до ул. Губернской.
Ранее «Наш город» сообщал, что в прошлые выходные трассы на выезде из Тюмени сковали километровые пробки. 3 июня крупный затор образовался на Салаирском тракте — от Окружной дороги и практически до деревни Решетникова. Движение было затруднено на Ялуторовском тракте в районе озера Андреевское, а также на трассе у поселка Боровский. Здесь же произошло два ДТП.