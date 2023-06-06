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Улицы Хохрякова, Широтную, Советскую, Эрвье перекроют в Тюмени из-за ремонтных работ

6 июня 2023, 13:19
Фото: 1MI

Четыре важных улицы Тюмени перекроют до ноября из-за ремонтных работ

В областной столице начинается сезон ремонтных работ. В ближайшее время будут перекрыты улицы Советская, Елецкая, Хохрякова, Широтная, 83а и 111а.

По данным паблика «Тюмень — наш дом», здесь будут проходить ремонтные работы и массовые мероприятия. Некоторые участки закроют до ноября.

«В связи с выполнением работ по капитальному ремонту участка тепловой сети будет прекращено движение: с 19.06.2023 по 22.06.2023 — по ул. Елецкой в районе пересечения с ул. Немцова (1-й этап); с 04.07.2023 по 07.07.2023 — по ул. Советской в районе пересечения с ул. Немцова (2-й этап); с 25.07.2023 по 28.07.2023 — по ул. Хохрякова в районе дома № 69 (3-й этап)», — сообщается в паблике «Тюмень — наш дом».

С 16.06.2023 по 01.07.2023 дорожники перекроют движение в районе дома № 111а по ул. Широтной. Тут будут менять тепловые сети.

В жилой застройке по ул. Газовиков — ул. Профсоюзной будут выполняться строительные работы. С 09.06.2023 по 15.11.2023 перекроют движение по ул. Ю.-Р.Г. Эрвье.

Из-за массового мероприятия с 22 часов 10.06.2023 до 19 часов 11.06.2023 закроют движение по автомобильной дороге от Ткацкого проезда вдоль жилых домов по улице Широтная, 83а.

10 июня временно перекроют улицу Уездную. Это произойдёт в связи с проведением чемпионата и первенства Тюменской области по велосипедному спорту в ж. р. Комарово. Движение перекроют от ул. Престольной до ул. Губернской.

Ранее «Наш город» сообщал, что в прошлые выходные трассы на выезде из Тюмени сковали километровые пробки. 3 июня крупный затор образовался на Салаирском тракте — от Окружной дороги и практически до деревни Решетникова. Движение было затруднено на Ялуторовском тракте в районе озера Андреевское, а также на трассе у поселка Боровский. Здесь же произошло два ДТП.

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Безопасность на дорогах#Александр Мязин
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