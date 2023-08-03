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В Восточном районе задержали тюменца с рюкзаком во дворе дома

3 августа 2023, 04:01
Фото: Акмурзина Юлия / 1MI
Молодого человека остановили во дворе дома
Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Сюжет
Полиция

В Тюмени 2 августа в дневное время сотрудники правоохранительных органов задержали молодого человека. По данным УМВД по Тюменской области, оперативники проводили проверку в одном из дворов на улице Пермякова. В результате был задержан 20-летний тюменец, в рюкзаке которого полицейские нашли 600 таблеток, расфасованных в 6 пакетов.

Молодой человек рассказал, что вместе с друзьями с мая приобретает в Интернете сильнодействующие препараты и распространяет их. Оказалось, что в этот день напарники должны были принести задержанному упаковочный материал, чтобы тот смог расфасовать имеющийся товар.

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Полицейским удалось задержать двоих 19-летних приятелей тюменца. Они также признались в преступлении. Экспертиза показала, что в состав таблеток входит сильнодействующее вещество — прегабалин.

Кроме того, выяснилось, что молодые люди ранее уже были судимы. Сейчас продолжается расследование. Задержанным грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

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Фото: УМВД России по Тюменской области
#Полиция#МВД#Тюмень#Наркотики#Анастасия Ильина
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