В Восточном районе задержали тюменца с рюкзаком во дворе дома

Молодой человек рассказал, что вместе с друзьями с мая приобретает в Интернете сильнодействующие препараты и распространяет их. Оказалось, что в этот день напарники должны были принести задержанному упаковочный материал, чтобы тот смог расфасовать имеющийся товар.