В Восточном районе задержали тюменца с рюкзаком во дворе дома

Posted Сегодня, 04:01
Published Сегодня, 04:01
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Updated Сегодня, 04:03
В Тюмени 2 августа в дневное время сотрудники правоохранительных органов задержали молодого человека. По данным УМВД по Тюменской области, оперативники проводили проверку в одном из дворов на улице Пермякова. В результате был задержан 20-летний тюменец, в рюкзаке которого полицейские нашли 600 таблеток, расфасованных в 6 пакетов.
Молодой человек рассказал, что вместе с друзьями с мая приобретает в Интернете сильнодействующие препараты и распространяет их. Оказалось, что в этот день напарники должны были принести задержанному упаковочный материал, чтобы тот смог расфасовать имеющийся товар.
Полицейским удалось задержать двоих 19-летних приятелей тюменца. Они также признались в преступлении. Экспертиза показала, что в состав таблеток входит сильнодействующее вещество — прегабалин.
Кроме того, выяснилось, что молодые люди ранее уже были судимы. Сейчас продолжается расследование. Задержанным грозит лишение свободы сроком до пяти лет.