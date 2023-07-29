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Тюменец попытался перебросить в колонию запрещённый предмет. И это не наркотик

29 июля 2023, 13:51
Фото: 1MI
Житель Тюмени хотел перебросить в колонию мобильные телефоны.

Тюменца, желающего перебросить через ограждение исправительной колонии N 4 подозрительный свёрток, задержали. В нем оказалось 9 мобильных телефонов. Напомним, что заключённые, в соответствии с требованиями законодательства, не имеют права использовать сотовые телефоны. Об этом сообщили в пресс-службе региональной УФСИН РФ.

За попытку передать телефоны в исправительную колонию мужчина был привлечён к административной ответственности.

Ранее «Наш город» писал, что тюменка хотела передать возлюбленному в иправительную колонию свёрток, в котором был гашиш.

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#Елена Чебоксарова#Наркотики#Телефон#Заключение#Исправительная колония#Общество#Тюменцы
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