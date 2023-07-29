Тюменец попытался перебросить в колонию запрещённый предмет. И это не наркотик

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
Тюменца, желающего перебросить через ограждение исправительной колонии N 4 подозрительный свёрток, задержали. В нем оказалось 9 мобильных телефонов. Напомним, что заключённые, в соответствии с требованиями законодательства, не имеют права использовать сотовые телефоны. Об этом сообщили в пресс-службе региональной УФСИН РФ.
За попытку передать телефоны в исправительную колонию мужчина был привлечён к административной ответственности.
Ранее «Наш город» писал, что тюменка хотела передать возлюбленному в иправительную колонию свёрток, в котором был гашиш.