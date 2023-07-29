Тюменец попытался перебросить в колонию запрещённый предмет. И это не наркотик

Тюменца, желающего перебросить через ограждение исправительной колонии N 4 подозрительный свёрток, задержали. В нем оказалось 9 мобильных телефонов. Напомним, что заключённые, в соответствии с требованиями законодательства, не имеют права использовать сотовые телефоны. Об этом сообщили в пресс-службе региональной УФСИН РФ.