Тюменца с наркотиками осудили за дачу взятки сотруднику ГИБДД

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
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В ноябре 2022 года сотрудники полиции на посту «Богандинский» остановили автомобиль «Skoda Parid». В машине был обнаружен наркотик растительного происхождения: оказалось, запрещенное вещество принадлежало приятелю водителя, который ехал вместе с ним. Мужчина попытался дать инспектору взятку и положил деньги в его рабочий журнал.
Суд назначил обвиняемому наказание в размере 450 тысяч рублей.
Пассажир автомобиля привлечен к административной ответственности по части 2 сиатьи 6.8 КоАП РФ за приобретение и перевозку наркотических веществ, сообщили в областной прокуратуре.
Ранее «Наш город» писал, что жительница Тюмени пыталась передать гашиш возлюбленному в исправительную колонию.