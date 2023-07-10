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Тюменца с наркотиками осудили за дачу взятки сотруднику ГИБДД

10 июля 2023, 08:31
Фото: 1MI

Приговор по делу о даче взятки сотруднику ГИБДД вынесен в Тюменском районе

Двадцативосьмилетний житель Узбекистана признан виновным в даче взятки должностному лицу в размере 15 тысяч рублей.

В ноябре 2022 года сотрудники полиции на посту «Богандинский» остановили автомобиль «Skoda Parid». В машине был обнаружен наркотик растительного происхождения: оказалось, запрещенное вещество принадлежало приятелю водителя, который ехал вместе с ним. Мужчина попытался дать инспектору взятку и положил деньги в его рабочий журнал.

Суд назначил обвиняемому наказание в размере 450 тысяч рублей.

Пассажир автомобиля привлечен к административной ответственности по части 2 сиатьи 6.8 КоАП РФ за приобретение и перевозку наркотических веществ, сообщили в областной прокуратуре.

Ранее «Наш город» писал, что жительница Тюмени пыталась передать гашиш возлюбленному в исправительную колонию.

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#Елена Чебоксарова#Наркотики#Взятка#Суд#ГИБДД#Общество#Новости тюмени#Тюменцы
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