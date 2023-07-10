Тюменца с наркотиками осудили за дачу взятки сотруднику ГИБДД

В ноябре 2022 года сотрудники полиции на посту «Богандинский» остановили автомобиль «Skoda Parid». В машине был обнаружен наркотик растительного происхождения: оказалось, запрещенное вещество принадлежало приятелю водителя, который ехал вместе с ним. Мужчина попытался дать инспектору взятку и положил деньги в его рабочий журнал.