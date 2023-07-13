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Его поймали: подростки заметили голого мужчину во дворе дома в Тюмени

13 июля 2023, 14:13
Фото: 1MI
В областной столице 13 июля во дворе дома на улице Садовой стоял голый мужчина.

Первыми его заметили подростки, ребята предположили, что тюменец мог быть под действием каких-то веществ. Мужчина простоял на улице около 20 минут.

«Вышла с дочкой в магазин, и просто офигела. Парень с девушкой вызвали полицию и ждали минут 20. Кто-то из нашего дома скинул ему полотенце, он прикрылся и хотел уйти, сотрудники МВД его поймали», — сообщает подписчик Telegram-канала «Тюмень №1».

В конце июня «Наш город» сообщал, что на общественном пляже на берегу озера Андреевское бегает голый мужчина. Очевидцы сообщили, что этот тюменец появляется на пляже в таком виде уже пять лет подряд.

В Тюмени по улицам города разгуливал голый мужчина. Фото
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия
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