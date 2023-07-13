Его поймали: подростки заметили голого мужчину во дворе дома в Тюмени

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Первыми его заметили подростки, ребята предположили, что тюменец мог быть под действием каких-то веществ. Мужчина простоял на улице около 20 минут.
«Вышла с дочкой в магазин, и просто офигела. Парень с девушкой вызвали полицию и ждали минут 20. Кто-то из нашего дома скинул ему полотенце, он прикрылся и хотел уйти, сотрудники МВД его поймали», — сообщает подписчик Telegram-канала «Тюмень №1».
В конце июня «Наш город» сообщал, что на общественном пляже на берегу озера Андреевское бегает голый мужчина. Очевидцы сообщили, что этот тюменец появляется на пляже в таком виде уже пять лет подряд.