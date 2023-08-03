Тюменские хирурги спасли иногороднего пациента от инвалидности

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Тюменский хирург Стасюк спас мужчину из Ставропольского края от инвалидности. Как сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области, 57-летний пациент мучался от боли в колене.
Отмечается, что тюменского доктора мужчине посоветовали знакомые. После осмотра оказалось, что у пациента деформирующий артроз тазобедренного сустава 4 стадии. Необходимо было провести операцию.
— Хирургическое вмешательство включало замену поврежденной части сустава и восстановление нужного функционирования. Операция длилась около часа. Она была сложной и требовала особого подхода, ведь сустав практически рассыпался у меня в руках. Установленный протез будет качественно выполнять свои функции на протяжении 15-30 лет, в зависимости от образа жизни пациента, — рассказал врач-травматолог-ортопед Андрей Стасюк.
Ранее портал «Nashgorod.ru» сообщил, что тюменские врачи помогли знаменитому артисту Леониду Агутину. Певец должен был провести концерт в Тобольске, однако внезапно ему стало плохо. Напряжённый график работы ввиду частых перелётов негативно сказался на здоровье певца. Местным врачам удалось помочь артисту.