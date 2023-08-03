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Тюменские хирурги спасли иногороднего пациента от инвалидности

3 августа 2023, 08:19
Фото: Антон Засимов / 1MI
Тюменские врачи поставили на ноги ставропольского пациента
Тюменского врача пациенту посоветовали знакомые.

Тюменский хирург Стасюк спас мужчину из Ставропольского края от инвалидности. Как сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области, 57-летний пациент мучался от боли в колене.

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Отмечается, что тюменского доктора мужчине посоветовали знакомые. После осмотра оказалось, что у пациента деформирующий артроз тазобедренного сустава 4 стадии. Необходимо было провести операцию.

— Хирургическое вмешательство включало замену поврежденной части сустава и восстановление нужного функционирования. Операция длилась около часа. Она была сложной и требовала особого подхода, ведь сустав практически рассыпался у меня в руках. Установленный протез будет качественно выполнять свои функции на протяжении 15-30 лет, в зависимости от образа жизни пациента, — рассказал врач-травматолог-ортопед Андрей Стасюк.

Ранее портал «Nashgorod.ru» сообщил, что тюменские врачи помогли знаменитому артисту Леониду Агутину. Певец должен был провести концерт в Тобольске, однако внезапно ему стало плохо. Напряжённый график работы ввиду частых перелётов негативно сказался на здоровье певца. Местным врачам удалось помочь артисту.

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#Врачи#Операция#Хирургия#Анастасия Ильина
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