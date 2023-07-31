Врачи спасли Леонида Агутина перед концертом в Тобольске

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Напряжённый график работы ввиду частых перелётов негативно сказался на здоровье певца. Перед концертом в рамках фестиваля «Лето в Тобольском кремле» заслуженный артист испытывал серьёзное переутомление.
В номер Агутина приехала бригада скорой. Врач Анна Кибанова и медсестра Александра Мелехова оказали певцу необходимую помощь, за что он выразил им большую благодарность, сообщают в паблике «Типичный Тобольск».
Теперь Агутин может выступать.
Ранее «Наш город» писал, что концерт Леонида Агутина, прошедший на территории Кремля, собрал тысячи местных жителей.