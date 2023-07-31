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Врачи спасли Леонида Агутина перед концертом в Тобольске

31 июля 2023, 08:58
Фото: Типичный Тобольск
Врачи ОКБ N 3 помогли Леониду Агутину справиться с переутомлением.
Сюжет
Концерт

Напряжённый график работы ввиду частых перелётов негативно сказался на здоровье певца. Перед концертом в рамках фестиваля «Лето в Тобольском кремле» заслуженный артист испытывал серьёзное переутомление.

В номер Агутина приехала бригада скорой. Врач Анна Кибанова и медсестра Александра Мелехова оказали певцу необходимую помощь, за что он выразил им большую благодарность, сообщают в паблике «Типичный Тобольск».

Теперь Агутин может выступать.

Ранее «Наш город» писал, что концерт Леонида Агутина, прошедший на территории Кремля, собрал тысячи местных жителей.

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#Елена Чебоксарова#Артисты#Концерт#Тобольск#Общество#Тюменцы
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