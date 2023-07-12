Как суточный мониторинг работы сердца помогает тюменским врачам в лечении пациентов

«Благодаря современному оборудованию мы имеем возможность отслеживать ритм сердца пациента круглые сутки, причём не только в состоянии лёжа, как при снятии ЭКГ, но и сидя, стоя, в движении, при разного рода нагрузках. Одним словом, пациент занят своими обыденными делами, а датчики фиксируют и записывают в память аппарата его сердечный ритм», — пояснила врач-кардиолог Анастасия Писарева.