Как суточный мониторинг работы сердца помогает тюменским врачам в лечении пациентов

Posted 12 июля, 11:26
Published 12 июля, 11:26
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Прибор поступил в больницу в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».
«Благодаря современному оборудованию мы имеем возможность отслеживать ритм сердца пациента круглые сутки, причём не только в состоянии лёжа, как при снятии ЭКГ, но и сидя, стоя, в движении, при разного рода нагрузках. Одним словом, пациент занят своими обыденными делами, а датчики фиксируют и записывают в память аппарата его сердечный ритм», — пояснила врач-кардиолог Анастасия Писарева.
С помощью специальной программы врач переносит данные на компьютер и делает их интерпретацию, чтобы выставить более точный диагноз, и скорректировать терапию, а при необходимости при более сложных нарушениях ритма сердца — отправить к аритмологу.
За 6 месяцев 2023 года число обследованных с помощью данного аппарата пациентов составило более 200 человек, а за 2022 год процедуру холторовского мониторирования сердечного ритма прошли без малого 500 пациентов.
Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».
В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.