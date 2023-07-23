Отеки и бурситы: тюменские врачи рассказали, чем опасна неудобная обувь

По словам тюменских медиков, мозоли и натоптыши — это самое из бед. Регулярное ношение тесной и неудобной обуви грозит деформациями пальцев стопы, бурситами, болезненности даже в состоянии покоя, разрастанию соединительной ткани. Также такая обувь может стать причиной отеков, тромбофлебита, варикозного расширения вен.