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Отеки и бурситы: тюменские врачи рассказали, чем опасна неудобная обувь

23 июля 2023, 11:32
Фото: 1MI
Длительное ношение неудобной обуви может привести к заболеваниям и патологиям, которые сложно поддаются лечению.
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Тюмень

По словам тюменских медиков, мозоли и натоптыши — это самое из бед. Регулярное ношение тесной и неудобной обуви грозит деформациями пальцев стопы, бурситами, болезненности даже в состоянии покоя, разрастанию соединительной ткани. Также такая обувь может стать причиной отеков, тромбофлебита, варикозного расширения вен.

«Изменение нормальной анатомии стопы в свою очередь чревато нарушением походки и осанки. Неверное распределением нагрузки на суставы и мышцы в поясничной области может вызывать боли в спине и множество других неприятностей со здоровьем», — отмечают медики.

Тюменские врачи рекомендуют выбирать только обувь по размеру. Не стоит носить туфли, которые постоянно натирают, в надежде на то, что они когда-нибудь разносятся, пишет АиФ Тюмень.

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Ранее «Наш Город» писал, что тюменские врачи раскрыли тюменцам секрет, как побороть тягу к сладкому. И чем можно заменить вредные торты и пиржное.

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