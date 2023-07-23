Отеки и бурситы: тюменские врачи рассказали, чем опасна неудобная обувь

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
По словам тюменских медиков, мозоли и натоптыши — это самое из бед. Регулярное ношение тесной и неудобной обуви грозит деформациями пальцев стопы, бурситами, болезненности даже в состоянии покоя, разрастанию соединительной ткани. Также такая обувь может стать причиной отеков, тромбофлебита, варикозного расширения вен.
«Изменение нормальной анатомии стопы в свою очередь чревато нарушением походки и осанки. Неверное распределением нагрузки на суставы и мышцы в поясничной области может вызывать боли в спине и множество других неприятностей со здоровьем», — отмечают медики.
Тюменские врачи рекомендуют выбирать только обувь по размеру. Не стоит носить туфли, которые постоянно натирают, в надежде на то, что они когда-нибудь разносятся, пишет АиФ Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские врачи раскрыли тюменцам секрет, как побороть тягу к сладкому. И чем можно заменить вредные торты и пиржное.