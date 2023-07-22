Тюменские ревматологи обменялись опытом с коллегами на международном форуме врачей

«Это могут быть боли в спине (особенно в нижней части) и в суставах в ночное время, скованность движения по утрам. Это однозначные сигналы, что нужно обращаться к ревматологу. Хруст в суставах без боли — симптом артроза и, главное тоже как можно раньше проконсультироваться со специалистом, чтобы не пропустить начало развития заболевания», — отметил Константин Евдокименко, врач-ревматолог ОКБ № 1.