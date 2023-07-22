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Posted 22 июля, 10:11

Published 22 июля, 10:11

Modified Сегодня, 00:45

Updated Сегодня, 00:45

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Тюменские ревматологи обменялись опытом с коллегами на международном форуме врачей

22 июля 2023, 10:11
Фото: 1MI
Ревматологи тюменской областной клинической больницы №1 приняли участие в конгрессе, посвященном столетию основателя государственной ревматологической службы России, академика РАН Насоновой В. А. Темой обсуждения стали аутоиммунные ревматические заболевания, сообщает пресс-служба правительства ТО.

Около 500 врачей из России, зарубежных стран приехали на форум лично, еще почти шесть тысяч человек участвовали в онлайн-формате.

В центре внимания — обсуждение достижений в диагностики и лечении аутоиммунных и аутовоспалительных ревматических заболеваний у взрослых и детей. Ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилит, псориатический артрит, остеоартрит и другие — сегодня эти недуги становятся всё более распространенными. Существуют различные методы лечения, замедляющие развитие болезни и улучшающие качество жизни пациентов.

«Прорывом последних лет стало внедрение генно-инженерных биопрепаратов. Сегодня они остаются наиболее эффективными, но и дорогими. Благодаря правительству и департаменту здравоохранения Тюменской области, такие препараты наши пациенты получают за счет региональной составляющей системы ОМС, — рассказала Ирина Патрикеева, главный ревматолог области, заведующий ревматологическим центром ОКБ №1. — Более того, в нашем регионе проводятся операции по коррекции ревматоидной кисти по программе ОМС — такая возможность есть только у трех городов России — Москвы, Новосибирска и Тюмени».

По мнению врачей, заболевания ревматической природы могут развиться после перенесенной коронавирусной инфекции, причем спустя несколько месяцев.

«Это могут быть боли в спине (особенно в нижней части) и в суставах в ночное время, скованность движения по утрам. Это однозначные сигналы, что нужно обращаться к ревматологу. Хруст в суставах без боли — симптом артроза и, главное тоже как можно раньше проконсультироваться со специалистом, чтобы не пропустить начало развития заболевания», — отметил Константин Евдокименко, врач-ревматолог ОКБ № 1.

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