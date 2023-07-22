Тюменские ревматологи обменялись опытом с коллегами на международном форуме врачей

Posted 22 июля, 10:11
Published 22 июля, 10:11
Modified Сегодня, 00:45
Updated Сегодня, 00:45
Около 500 врачей из России, зарубежных стран приехали на форум лично, еще почти шесть тысяч человек участвовали в онлайн-формате.
В центре внимания — обсуждение достижений в диагностики и лечении аутоиммунных и аутовоспалительных ревматических заболеваний у взрослых и детей. Ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилит, псориатический артрит, остеоартрит и другие — сегодня эти недуги становятся всё более распространенными. Существуют различные методы лечения, замедляющие развитие болезни и улучшающие качество жизни пациентов.
«Прорывом последних лет стало внедрение генно-инженерных биопрепаратов. Сегодня они остаются наиболее эффективными, но и дорогими. Благодаря правительству и департаменту здравоохранения Тюменской области, такие препараты наши пациенты получают за счет региональной составляющей системы ОМС, — рассказала Ирина Патрикеева, главный ревматолог области, заведующий ревматологическим центром ОКБ №1. — Более того, в нашем регионе проводятся операции по коррекции ревматоидной кисти по программе ОМС — такая возможность есть только у трех городов России — Москвы, Новосибирска и Тюмени».
По мнению врачей, заболевания ревматической природы могут развиться после перенесенной коронавирусной инфекции, причем спустя несколько месяцев.
«Это могут быть боли в спине (особенно в нижней части) и в суставах в ночное время, скованность движения по утрам. Это однозначные сигналы, что нужно обращаться к ревматологу. Хруст в суставах без боли — симптом артроза и, главное тоже как можно раньше проконсультироваться со специалистом, чтобы не пропустить начало развития заболевания», — отметил Константин Евдокименко, врач-ревматолог ОКБ № 1.