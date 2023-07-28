Жителей Тюмени записывают на приём к врачам и лечат без их ведома

Posted Сегодня, 15:23
Published Сегодня, 15:23
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
Местная жительница пожаловалась, что её записали на приём к гинекологу в областную больницу N 19 в то время, когда её не было в городе. О том, что она посетила врача, женщина узнала, когда находилась не в Тюмени.
«В отпуске захожу на Госуслуги, и что я вижу? Что 17 июля у меня был осмотр без меня! Причем доктор указан совершенно другой, а не тот, который должен был принять меня после приезда. Как мне пояснили в регистратуре, этот осмотр был у заведующей, а я на нём и не была! В регистратуре сказали, что ещё две женщины звонили с такими же вопросами. Разве можно так халатно относится к пациентам?!» — возмутилась автор публикации в паблике «ЧС Тюмень».
В комментариях тюменцы ответили, что они также сталкивались с подобной ситуацией. Сразу несколько подписчиков рассказали об этом.
«Моя мама так постоянно по врачам „ходит“. Сидит на даче, а, оказывается, у врача была», — написала Мария Р.
«У меня также неоднократно была услуга оказана врачом, без моего ведома и присутствия. Случайность? Сбой?» — поинтересовалась Ирина С.
«В 8-й поликлинике то же самое. И тоже гинеколог. Сначала меня записали к врачу. Пришло сообщение. Я отменила. Через пару дней снова. Не стала отменять. И приём состоялся. Хоть бы о результате сообщали, что там и как. В порядке всё или нет», — рассказала Марина З.
«Та же история в ОКБ на Котовского, была 1 раз, а, оказывается, через неделю ещё как-то там побывала на приеме», — поделилась Ирина У.
В департаменте здравоохранения на претензию автора поста ответили, что произошёл технический сбой.
Ранее «Наш город» писал, что пациентам приходится ожидать своей очереди в травмпункте по 4, 6 и более часов.