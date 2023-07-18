Тюменские врачи нашли зуб в легком 8-летнего ребенка

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
В больницу обратилась женщина, девочка расшатывала молочный зуб и ночью его случайно проглотила. В течение четырех дней ее беспокоил сильный кашель, состояние с каждым днём ухудшалось.
«Мы успешно провели бронхоскопию гибким эндоскопом — локализировали инородное тело в виде зуба», — сообщили представители депздрава.
Сейчас девочка восстанавливается в условиях профильного отделения детского стационара, её не беспокоит кашель.
С начала 2023 года в отделении эндоскопии успешно извлечено 120 инородных тел: у детей — 70 из ЖКТ, 11 — из бронхов; у взрослых — 50 из ЖКТ и 5 из бронхов.