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Тюменские врачи нашли зуб в легком 8-летнего ребенка

18 июля 2023, 11:49
Фото: 1MI
Врачи ОКБ №2 провели операцию 8-летней девочке. У неё в легком обнаружили зуб.

В больницу обратилась женщина, девочка расшатывала молочный зуб и ночью его случайно проглотила. В течение четырех дней ее беспокоил сильный кашель, состояние с каждым днём ухудшалось.

«Мы успешно провели бронхоскопию гибким эндоскопом — локализировали инородное тело в виде зуба», — сообщили представители депздрава.

Сейчас девочка восстанавливается в условиях профильного отделения детского стационара, её не беспокоит кашель.

С начала 2023 года в отделении эндоскопии успешно извлечено 120 инородных тел: у детей — 70 из ЖКТ, 11 — из бронхов; у взрослых — 50 из ЖКТ и 5 из бронхов.

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