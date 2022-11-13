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«Серебряные» волонтеры Тюмени проходят психологическую терапию

13 ноября 12:18
Фото: Департамент социального развития Тюменской области
В штаб-квартире «серебряного» добровольчества Тюмени продолжается авторская программа в рамках проекта «Под пледом: мягкий курс психологической поддержки «волонтеров» в возрасте 55+. О программе психологической терапии рассказали в департаменте социального развития Тюменской области.

Волонтерская команда с головой погрузилась в терапию. Еженедельно для добровольцев проходят мастер-классы по неконфликтной коммуникации, командообразованию и преодолению стресса, тренинги на лидерство, саморегуляцию через визуализацию и медитацию, телесно ориентированные практики, а также арт-терапевтические встречи.

«В одиночку справляться с возникающими переживаниями, тревогой, страхом и другими эмоциями бывает сложно, особенно нам — пожилым людям, а „серебряный“ волонтер всегда должен быть в ресурсе! Поэтому, конечно, важно психологически поддерживать добровольческую команду и каждого ее участника», — комментируют резиденты проекта.

Основной курс продлится до конца ноября. В дальнейшем организаторы планируют развивать данное направление в сфере сопровождения волонтерского актива.

Реализация проекта возможна благодаря грантовой поддержке благотворительного фонда Тимченко за победу инициативы в конкурсе «Ближний круг».

Напомним, проект «Бабушки особого назначения» действует по направлениям: безопасность на улице (дорожная безопасность); юридическая и финансовая грамотность; безопасность в быту (пожарная безопасность, электробезопасность); пищевая и лекарственная безопасность (безопасность потребителя); сохранение здоровья; самооборона, экологическая безопасность.

 

Проект соответствует основным направлениям федерального и регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», который является одним из ведущих направлений развития активного долголетия, повышения качества жизни людей старшего возраста.

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