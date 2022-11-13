«Серебряные» волонтеры Тюмени проходят психологическую терапию

«В одиночку справляться с возникающими переживаниями, тревогой, страхом и другими эмоциями бывает сложно, особенно нам — пожилым людям, а „серебряный“ волонтер всегда должен быть в ресурсе! Поэтому, конечно, важно психологически поддерживать добровольческую команду и каждого ее участника», — комментируют резиденты проекта.