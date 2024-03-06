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Posted 6 марта, 13:55

Published 6 марта, 13:55

Modified Сегодня, 02:22

Updated Сегодня, 02:22

Тобольские фельдшеры выявляют онкозаболевания у сельских жителей

Тобольские фельдшеры выявляют онкозаболевания у сельских жителей

6 марта 2024, 13:55
Фото: Изображение Midjourney
По региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение» на территории Тобольского района возведены новые SMART-амбулатории, в которых работают кабинеты раннего выявления заболеваний (КРВЗ).

На сегодня у местных фельдшеров есть не только опыт, но и современные технологии, чтобы выявлять онкозаболевания у пациентов на ранней стадии, отмечает департамент здравоохранения Тюменской области.

Во время профилактического осмотра в новой амбулатории села Овсянникова фельдшер обнаружила у пациентки пигментное пятно на коже, которое напоминало меланому — злокачественную опухоль клеток кожи.

Специалист направила пациентку к врачу центра амбулаторной онкологической помощи Областной больницы № 3 (г. Тобольск), который подтвердил опасения фельдшера. После необходимых обследований врач провёл иссечение меланомы.

Врачи благополучно избавили пациентку от новообразования. Сейчас её здоровью ничего не угрожает и она наблюдается у онкологов Областной больницы № 3.

«Так как меланома представляется одной из наиболее опасных патологий, пренебрегать профилактическими осмотрами не стоит. К тому же новообразование может появиться и на слизистых оболочках. При позднем обращении в кабинеты раннего выявления заболеваний меланома метастазирует в различные органы», — подчеркнула врач-онколог Ольга Дода.

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