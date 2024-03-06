Тобольские фельдшеры выявляют онкозаболевания у сельских жителей

«Так как меланома представляется одной из наиболее опасных патологий, пренебрегать профилактическими осмотрами не стоит. К тому же новообразование может появиться и на слизистых оболочках. При позднем обращении в кабинеты раннего выявления заболеваний меланома метастазирует в различные органы», — подчеркнула врач-онколог Ольга Дода.