Тобольские фельдшеры выявляют онкозаболевания у сельских жителей

Posted 6 марта, 13:55
Published 6 марта, 13:55
Modified Сегодня, 02:22
Updated Сегодня, 02:22
На сегодня у местных фельдшеров есть не только опыт, но и современные технологии, чтобы выявлять онкозаболевания у пациентов на ранней стадии, отмечает департамент здравоохранения Тюменской области.
Во время профилактического осмотра в новой амбулатории села Овсянникова фельдшер обнаружила у пациентки пигментное пятно на коже, которое напоминало меланому — злокачественную опухоль клеток кожи.
Специалист направила пациентку к врачу центра амбулаторной онкологической помощи Областной больницы № 3 (г. Тобольск), который подтвердил опасения фельдшера. После необходимых обследований врач провёл иссечение меланомы.
Врачи благополучно избавили пациентку от новообразования. Сейчас её здоровью ничего не угрожает и она наблюдается у онкологов Областной больницы № 3.
«Так как меланома представляется одной из наиболее опасных патологий, пренебрегать профилактическими осмотрами не стоит. К тому же новообразование может появиться и на слизистых оболочках. При позднем обращении в кабинеты раннего выявления заболеваний меланома метастазирует в различные органы», — подчеркнула врач-онколог Ольга Дода.