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Posted 11 февраля, 11:23

Published 11 февраля, 11:23

Modified Сегодня, 07:43

Updated Сегодня, 07:43

Врачи Ишимского перинатального центра спасли жизнь маме двух детей

Врачи Ишимского перинатального центра спасли жизнь маме двух детей

11 февраля 2024, 11:23
Фото: 1MI
Сложные роды поставили под угрозу жизнь 38-летней жительницы Голышмановского района. Пять суток ее малыш провел без мамы, пока ее спасали врачи. Про уникальный случай в перинатальном центре Ишимской облбольницы рассказали в региональном депздраве.

Еще до родов женщина решила, что будет рожать в Ишиме. 25 января у нее началсиь схватки, но самостоятельные роды осложнились. После того, как малыш появился на свет, за жизнь его мамы врачи боролись пять дней. Двое суток она провела в реанимации и трое в палате интенсивной терапии. Как только состояние роженицы пришло в норму, ее перевели к малышу.

Фото: департамент здравоохранения ТО
«Благодаря тому, что здесь круглосуточно работают квалифицированные врачи и медицинские сестры, настоящие профессионалы своего дела, я осталась жива. К сожалению, роды осложнились. Благодарна каждому, кто был причастен к истории моего спасения и участию в жизни моего малыша. Я жива и сама буду воспитывать своего ребенка», — пояснила пациентка.

Как отметили в депздраве, у счастливой мамы теперь два сына, первому уже 18 лет. Новорожденный малыш вместе с мамой уже дома, оба чувствуют себя хорошо.

Напомним, здоровье беременных женщин — в особом приоритете властей Тюменской области. Жительницы региона в положении получают родовой сертификат.

В сертификат входят медицинская помощь во время беременности и родов, получение психологической и правовой помощи, наблюдение ребенка в течение одного года в поликлинике.

Для того, чтобы получить электронный сертификат будущей маме необходимо обратиться в женскую консультацию с паспортом, СНИЛС, полисом ОМС.

Стоит отметить, что в Тюменской области за последние 10 лет заметно выросло число семей с детьми. По официальным данным этот показатель составил 55%. Таких результатов удалось добиться благодаря системной работе правительства области. В настоящее время в Тюменской области действует ряд мер поддержки для женщин и семей с детьми, при чем большая часть из них — региональные. Рядом льгот и выплат воспользоваться могут все семьи, независимо от уровня доходов и социального статуса.

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