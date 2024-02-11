Врачи Ишимского перинатального центра спасли жизнь маме двух детей

Еще до родов женщина решила, что будет рожать в Ишиме. 25 января у нее началсиь схватки, но самостоятельные роды осложнились. После того, как малыш появился на свет, за жизнь его мамы врачи боролись пять дней. Двое суток она провела в реанимации и трое в палате интенсивной терапии. Как только состояние роженицы пришло в норму, ее перевели к малышу.