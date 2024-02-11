Врачи Ишимского перинатального центра спасли жизнь маме двух детей

Posted 11 февраля, 11:23
Published 11 февраля, 11:23
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
Еще до родов женщина решила, что будет рожать в Ишиме. 25 января у нее началсиь схватки, но самостоятельные роды осложнились. После того, как малыш появился на свет, за жизнь его мамы врачи боролись пять дней. Двое суток она провела в реанимации и трое в палате интенсивной терапии. Как только состояние роженицы пришло в норму, ее перевели к малышу.
«Благодаря тому, что здесь круглосуточно работают квалифицированные врачи и медицинские сестры, настоящие профессионалы своего дела, я осталась жива. К сожалению, роды осложнились. Благодарна каждому, кто был причастен к истории моего спасения и участию в жизни моего малыша. Я жива и сама буду воспитывать своего ребенка», — пояснила пациентка.
Как отметили в депздраве, у счастливой мамы теперь два сына, первому уже 18 лет. Новорожденный малыш вместе с мамой уже дома, оба чувствуют себя хорошо.
Напомним, здоровье беременных женщин — в особом приоритете властей Тюменской области. Жительницы региона в положении получают родовой сертификат.
В сертификат входят медицинская помощь во время беременности и родов, получение психологической и правовой помощи, наблюдение ребенка в течение одного года в поликлинике.
Для того, чтобы получить электронный сертификат будущей маме необходимо обратиться в женскую консультацию с паспортом, СНИЛС, полисом ОМС.
Стоит отметить, что в Тюменской области за последние 10 лет заметно выросло число семей с детьми. По официальным данным этот показатель составил 55%. Таких результатов удалось добиться благодаря системной работе правительства области. В настоящее время в Тюменской области действует ряд мер поддержки для женщин и семей с детьми, при чем большая часть из них — региональные. Рядом льгот и выплат воспользоваться могут все семьи, независимо от уровня доходов и социального статуса.