В перинатальном центре Тюмени значительно выросло число принятых родов

Акушер-гинеколог готов приехать на роды в любой момент. «Даже в театре, на спектакле, я не раздумывая громогласно отвечу на телефонный звонок: „Алло! Я еду!“, рискуя вызвать шипение зала и негодование артистов. Выбегаю из зала и спешу к своей роженице», — смеется одна из врачей высшей категории. У каждого акушера-гинеколога найдется с десяток, а то и сотня подобных историй из жизни.