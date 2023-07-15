В перинатальном центре Тюмени значительно выросло число принятых родов

Posted 15 июля, 11:37
Published 15 июля, 11:37
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
В Тюменском перинатальном центре трудятся 52 акушера-гинеколога, ежедневно находясь на страже здоровья матери и ребенка. Они считают одной из самых важных задач — сохранение репродуктивного здоровья женщины. Акушеры-гинекологи помогают планировать ее будущее, проводят осмотры и обследования, чтобы выявить возможные проблемы и заболевания. Благодаря своевременной диагностике, можно обнаружить целый ряд опасных заболеваний, которые требуют немедленного лечения. Особое место в жизни каждого доктора занимает сопровождение беременности и родов.
Акушер-гинеколог готов приехать на роды в любой момент. «Даже в театре, на спектакле, я не раздумывая громогласно отвечу на телефонный звонок: „Алло! Я еду!“, рискуя вызвать шипение зала и негодование артистов. Выбегаю из зала и спешу к своей роженице», — смеется одна из врачей высшей категории. У каждого акушера-гинеколога найдется с десяток, а то и сотня подобных историй из жизни.
В копилке специалистов Перинатального центра есть уникальные клинические случаи. Например, родоразрешение и хирургическая коррекция у женщины с расслаивающей аневризмой восходящего отдела аорты, сочетанная операция, которая позволила сохранить женщине и ребёнку жизнь. Акушерские внутриутробные повороты, экстренные операции, рождение малышей менее 1 кг или более 5 кг — все это ежедневная рутина любого акушера-гинеколога Перинатального центра.
Акушер-гинеколог помогает справиться и с эмоциональными трудностями во время беременности или при женских заболеваниях.
Работа специалистов центра требует силы духа и профессионализма. 15 июля они отмечают профессиональный праздник — День гинеколога. Тысячи счастливых мам присоединятся к поздравлениям своих замечательных докторов.