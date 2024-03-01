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Posted 1 марта, 05:23

Published 1 марта, 05:23

Modified Сегодня, 04:12

Updated Сегодня, 04:12

У тюменских школьников растет популярность профессии врача

У тюменских школьников растет популярность профессии врача

1 марта 2024, 05:23
Фото: Изображение Midjourney
В последние годы заметно вырос интерес выпускников школ к медицинским профессиям. Не отстают от тренда и тюменские школьники. Накануне в Ишимский филиал облбольницы на встречу с врачами пришли 40 ребят, все они мечтают стать докторами, сообщает депздрав региона.

Будущим медикам рассказали про нюансы профессии и целевое обучение. Только в этом году Ишимская больница предоставляет 45 мест на «лечебное дело», 10 — на «педиатрию» и 2 — на «стоматологию».

Также заместитель главного врача по филиалам ОБ №4 Александр Плетнев рассказал ребятам о социальных гарантиях, которые предоставляются молодым специалистам при трудоустройстве.

В завершение встречи каждому абитуриенту была вручена памятка с перечнем документов, предоставить их в отдел кадров больницы нужно будет до 15 апреля 2024 года.

В депздраве отметили, что в настоящее время от облбольницы №4 по целевому набору обучается в Тюменском медунивере более 100 студентов — десять из них в этом году получают диплом и сразу будут трудоустроены в медучреждение.

Напомним, что укомплектование медучреждения кадрами проводится в рамках региональной программы модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение».

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