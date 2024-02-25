В райбольницу Тюменской области поступил новый рентгеновский аппарат

Новый рентген уже установлен и успешно работает. Аппарат отличается от предшественников высокой скоростью работы и минимальной радиационной нагрузкой, что делает его идеальным для обследований детей. Улучшенные разрешающие способности изображений позволяют получать более детально обследовать органы пациентов, в том числе легкие, сердце, желудок, лимфоузлы, кости, позвоночник, а также выявлять разнообразные патологии и аномалии в их развитии, участки воспаления или разрушения костной ткани.