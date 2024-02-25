В райбольницу Тюменской области поступил новый рентгеновский аппарат

Posted 25 февраля, 14:23
Published 25 февраля, 14:23
Modified Сегодня, 18:55
Updated Сегодня, 18:55
Новый рентген уже установлен и успешно работает. Аппарат отличается от предшественников высокой скоростью работы и минимальной радиационной нагрузкой, что делает его идеальным для обследований детей. Улучшенные разрешающие способности изображений позволяют получать более детально обследовать органы пациентов, в том числе легкие, сердце, желудок, лимфоузлы, кости, позвоночник, а также выявлять разнообразные патологии и аномалии в их развитии, участки воспаления или разрушения костной ткани.
За период работы аппарат уже выполнил более 2,5 тыс. флюорографических исследований и около 1,6 тыс. рентгенографических исследований.
«Благодаря высококвалифицированным специалистам и современному оборудованию мы уверены в своей способности обеспечить качественную медицинскую помощь и своевременное выявление заболеваний, что является ключевым фактором успешного лечения и выздоровления наших пациентов», — пояснил главврач ОБ Алексей Белов.
Стоит отметить, что успешное лечение тюменцев — это не только высокий профессионализм медиков, но и наличие современного, высокотехнологичного оборудования. А обеспечение им медучреждений региона — одна из главных задач областной отраслевой программы развития здравоохранения, и программы реализации нацпроекта «Здоровье».