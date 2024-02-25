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Posted 25 февраля, 14:23

Published 25 февраля, 14:23

Modified Сегодня, 18:55

Updated Сегодня, 18:55

В райбольницу Тюменской области поступил новый рентгеновский аппарат

В райбольницу Тюменской области поступил новый рентгеновский аппарат

25 февраля 2024, 14:23
Фото: 1MI
В Омутинский филиал областной больницы поступила современная рентгеновская диагностическая система. Оборудование закуплено по программе модернизации первичного звена здравоохранения, сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.
Фото: сайт правительства Тюменской области

Новый рентген уже установлен и успешно работает. Аппарат отличается от предшественников высокой скоростью работы и минимальной радиационной нагрузкой, что делает его идеальным для обследований детей. Улучшенные разрешающие способности изображений позволяют получать более детально обследовать органы пациентов, в том числе легкие, сердце, желудок, лимфоузлы, кости, позвоночник, а также выявлять разнообразные патологии и аномалии в их развитии, участки воспаления или разрушения костной ткани.

За период работы аппарат уже выполнил более 2,5 тыс. флюорографических исследований и около 1,6 тыс. рентгенографических исследований.

«Благодаря высококвалифицированным специалистам и современному оборудованию мы уверены в своей способности обеспечить качественную медицинскую помощь и своевременное выявление заболеваний, что является ключевым фактором успешного лечения и выздоровления наших пациентов», — пояснил главврач ОБ Алексей Белов.

Стоит отметить, что успешное лечение тюменцев — это не только высокий профессионализм медиков, но и наличие современного, высокотехнологичного оборудования. А обеспечение им медучреждений региона — одна из главных задач областной отраслевой программы развития здравоохранения, и программы реализации нацпроекта «Здоровье».

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