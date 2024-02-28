Искусственный интеллект помогает врачам Тюменской области спасать жизни

Аппаратно-программные комплексы «MDDC Кардио» предназначены для мобильной диагностики. Данные ЭКГ автоматически обрабатываются ИИ и направляются на верификацию профильным врачам центральных больниц региона, а затем возвращаются назад с рекомендациями по лечению, маршрутизации и наблюдению пациента. Инновационная технология обеспечивает надежную поддержку принятия решений для фельдшеров и врачей скорой помощи.