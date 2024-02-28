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Published Сегодня, 10:49

Modified Сегодня, 10:52

Updated Сегодня, 10:52

Искусственный интеллект помогает врачам Тюменской области спасать жизни

Искусственный интеллект помогает врачам Тюменской области спасать жизни

28 февраля 2024, 10:49
Фото: Сбер
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Тюменская область в 2023 году стала первым регионом страны по выполнению национальных проектов на 100%. Больше всего изменений произошло в сфере здравоохранения, активно внедрялись в медицину передовые технологии.

Более 100 аппаратно-программных комплексов «MDDC Кардио» с встроенным алгоритмом на базе искусственного интеллекта для обработки ЭКГ от компании СберМедИИ (входит в Индустрию здоровья Сбера) были интегрированы в работу 11 медицинских организаций области.

В Тюменской области искусственный интеллект используется врачами для ранней диагностики и борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Технология на базе ИИ с точностью до 90% помогает медицинским работникам определять сердечно-сосудистые патологии, увеличивает скорость обработки ЭКГ-исследований на 20%.

Фото: Сбер

Аппаратно-программные комплексы «MDDC Кардио» предназначены для мобильной диагностики. Данные ЭКГ автоматически обрабатываются ИИ и направляются на верификацию профильным врачам центральных больниц региона, а затем возвращаются назад с рекомендациями по лечению, маршрутизации и наблюдению пациента. Инновационная технология обеспечивает надежную поддержку принятия решений для фельдшеров и врачей скорой помощи.

На сервере хранится цифровой архив ЭКГ, организована удобная структура базы данных, автоматизированный сбор статистики и отчётности, имеется возможность сравнения ЭКГ в динамике. Врачи могут оценить прогрессирование какого-либо заболевания или, наоборот, стабилизацию состояния на повторном исследовании, благодаря чему скорректировать лечение.

Елена Соколова, директор департамента по продуктам СберМедИИ:

Благодаря обработке ЭКГ с помощью «MDDC Кардио» повышается точность и качество диагностики, а также скорость обработки результатов исследований, от чего часто может зависеть жизнь человека. Такое комплексное решение в диагностике помогает повысить эффективность работы врачей и делает оказание медицинской помощи намного удобнее для пациентов в регионах страны, в том числе в труднодоступных населенных пунктах.

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

Искусственный интеллект никогда не заменит врачей, при этом он помогает им в ежедневной работе, повышает точность диагностики заболеваний и эффективность лечения. Тюменская область является одним из лидеров в России по использованию современных технологий в здравоохранении. Вместе с региональным правительством Сбер уже реализовал несколько проектов в этом направлении и всегда готов помочь в поиске и внедрении уникальных инновационных решений для медицинских учреждений.
#Технологии#Бизнес#Врачи#Тюменская область#Россия#Здравоохранение#Сбербанк#Статистика#Лечение#Инновации#Сердечно-сосудистые заболевания#Диагностика#Сбер#Анастасия Имамахметова#Искусственный интеллект
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