Искусственный интеллект помогает врачам Тюменской области спасать жизни

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Более 100 аппаратно-программных комплексов «MDDC Кардио» с встроенным алгоритмом на базе искусственного интеллекта для обработки ЭКГ от компании СберМедИИ (входит в Индустрию здоровья Сбера) были интегрированы в работу 11 медицинских организаций области.
В Тюменской области искусственный интеллект используется врачами для ранней диагностики и борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Технология на базе ИИ с точностью до 90% помогает медицинским работникам определять сердечно-сосудистые патологии, увеличивает скорость обработки ЭКГ-исследований на 20%.
Аппаратно-программные комплексы «MDDC Кардио» предназначены для мобильной диагностики. Данные ЭКГ автоматически обрабатываются ИИ и направляются на верификацию профильным врачам центральных больниц региона, а затем возвращаются назад с рекомендациями по лечению, маршрутизации и наблюдению пациента. Инновационная технология обеспечивает надежную поддержку принятия решений для фельдшеров и врачей скорой помощи.
На сервере хранится цифровой архив ЭКГ, организована удобная структура базы данных, автоматизированный сбор статистики и отчётности, имеется возможность сравнения ЭКГ в динамике. Врачи могут оценить прогрессирование какого-либо заболевания или, наоборот, стабилизацию состояния на повторном исследовании, благодаря чему скорректировать лечение.
Елена Соколова, директор департамента по продуктам СберМедИИ:
Благодаря обработке ЭКГ с помощью «MDDC Кардио» повышается точность и качество диагностики, а также скорость обработки результатов исследований, от чего часто может зависеть жизнь человека. Такое комплексное решение в диагностике помогает повысить эффективность работы врачей и делает оказание медицинской помощи намного удобнее для пациентов в регионах страны, в том числе в труднодоступных населенных пунктах.
Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:
Искусственный интеллект никогда не заменит врачей, при этом он помогает им в ежедневной работе, повышает точность диагностики заболеваний и эффективность лечения. Тюменская область является одним из лидеров в России по использованию современных технологий в здравоохранении. Вместе с региональным правительством Сбер уже реализовал несколько проектов в этом направлении и всегда готов помочь в поиске и внедрении уникальных инновационных решений для медицинских учреждений.