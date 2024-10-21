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Искусственный интеллект

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2024
В Тюменском госуниверситете прошел Международный форум «VI Сибирские правовые чтения»
21 октября, 09:31
Тюменские правоведы рассказали о возможных угрозах технологического общества
11 октября, 06:34
«Квартира по подписке»: «Страна Девелопмент» предложила развивать новый формат
4 октября, 10:49
Сбер поддержал XII международный бизнес-форум СУП в Тюмени
28 августа, 07:38
Интересная диагностика: ИИ сможет поставить вам диагноз по неприличному жесту
Ученые разработали новый вариант искусственного интеллекта в сфере медицины. Он может поставить диагноз, если показать ему язык.
15 августа, 09:44
Уральские города попали в ТОП-3 по числу DDoS-атак в 2024 году
25 июля, 10:25
Тюменские компании стали чаще инвестировать в системы видеонаблюдения
8 июля, 08:25
Режим «Не беспокоить». Тюменцы стали чаще использовать виртуальных секретарей
4 июля, 12:16
На Яндекс Диске появились анимированные слайд-шоу с музыкой и «умные» фотоподборки
18 июня, 11:39
Сбер и ЭНКО будут сотрудничать в сфере развития передовых цифровых технологий
5 июня, 13:52
Сбер и департамент культуры Тюменской области объединят усилия в сфере ИИ
22 мая, 14:24
Сбер и Сибинтел внедрят проекты по цифровым технологиям и искусственному интеллекту
20 мая, 10:14
Сбербанк и Тюменская область развивают сотрудничество в ключевых отраслях экономики
9 апреля, 07:13
В ресторане Тюмени появился первый робот-официант
В одном из тюменских ресторанов самообслуживания появился робот-официант. Как сообщают горожане, робота зовут Белла.
27 марта, 14:16
Искусственный интеллект помогает врачам Тюменской области спасать жизни
28 февраля, 10:49
ВТБ создаст цифровых ассистентов для всех своих клиентов за 3 года
27 февраля, 12:01
МегаФон и виртуальный оператор связи СберМобайл стали партнерами
7 февраля, 09:27
Эксперты назвали лидеров среди экосистем России
18 января, 12:58
2023
Сбер и администрация Тюмени подписали дорожную карту о реализации цифровых проектов
19 октября 2023, 08:41
«Инфотех-2023»: Сбер представил ИИ-разработки в здравоохранении и кибербезопасности
19 октября 2023, 08:30

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