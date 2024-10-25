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2024
Инфотех-2024: Сбер представил технологии на основе больших данных и разговорного AI
25 октября, 07:53
«Росводоканал Тюмень» строит насосную станцию в Тюменском районе по новой технологии
9 октября, 13:20
В Тюмени появились новые автономные смарт-терминалы Сбера для оплаты улыбкой
22 августа, 12:39
Сбер профинансирует строительство нового дома в жилом квартале «Машаров»
18 июля, 11:24
«География» приглашает в кайдзен: продажи квартир нового проекта стартовали в Тюмени
24 мая, 09:54
Искусственный интеллект помогает врачам Тюменской области спасать жизни
28 февраля, 10:49
МегаФон и виртуальный оператор связи СберМобайл стали партнерами
7 февраля, 09:27
2023
Осенняя выставка «Загород Экспо»: лучшие в ИЖС, инновации, технологии и тренды
11 октября 2023, 04:00
Работы трех юных тюменок опубликовали в энциклопедии будущего
3 октября 2023, 12:46
На первом в России форуме подрядчиков «Страна» презентовала свой тендерный портал
14 сентября 2023, 05:24
Назван лучший оператор по покрытию сети и скорости мобильного интернета в России
10 июля 2023, 14:35

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