Тюменские офтальмологи помогают спасти зрение пациентам любого возраста

Posted 24 февраля, 11:57
Published 24 февраля, 11:57
Modified Сегодня, 18:52
Updated Сегодня, 18:52
Для пожилых хорошее зрение — больше, чем просто возможность видеть. Прежде всего это залог умственного здоровья, способности ясно мыслить и запоминать, уменьшая риск развития деменции.
Большая часть пациентов офтальмологического отделения имеют возрастные заболевания глаз, такие как глаукома, катаракта, атрофия сетчатой оболочки и другие. Как правило, это люди от шестидесяти до восьмидесяти лет.
«В нашу операционную попадают и 90-летние пациенты, примерно 10 человек в месяц. Недавно мы оперировали мужчину в возрасте 102 года. По анализам и общему состоянию здоровья, все наши долгожители имеют допуск на хирургическое вмешательство. Это достойным показатель эффективности реализуемой в Тюменской области программы по повышению продолжительности жизни населения», — отметил заведующий офтальмологическим отделением ОКБ №1 Григорий Симоненко.
Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье». По программе в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.
Также напомним, что тюменцы могут получить первую амбулаторную и консультативную помощь в областном офтальмологическом диспансере, в экстренных случаях — в ОКБ №2, а с особо тяжелыми или нестандартными ситуациями — в ОКБ №1.