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Posted 24 февраля, 11:57

Published 24 февраля, 11:57

Modified Сегодня, 18:52

Updated Сегодня, 18:52

Тюменские офтальмологи помогают спасти зрение пациентам любого возраста

Тюменские офтальмологи помогают спасти зрение пациентам любого возраста

24 февраля 2024, 11:57
Фото: 1MI
В офтальмологическом отделении тюменской ОКБ №1 оказали помощь 97-летней жительнице регионального центра с катарактой. Ранее местные врачи помогли сохранить зрение пациенту, которому исполнилось 102 года, сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.
Фото: сайт правительства Тюменской области

Для пожилых хорошее зрение — больше, чем просто возможность видеть. Прежде всего это залог умственного здоровья, способности ясно мыслить и запоминать, уменьшая риск развития деменции.

Большая часть пациентов офтальмологического отделения имеют возрастные заболевания глаз, такие как глаукома, катаракта, атрофия сетчатой оболочки и другие. Как правило, это люди от шестидесяти до восьмидесяти лет.

«В нашу операционную попадают и 90-летние пациенты, примерно 10 человек в месяц. Недавно мы оперировали мужчину в возрасте 102 года. По анализам и общему состоянию здоровья, все наши долгожители имеют допуск на хирургическое вмешательство. Это достойным показатель эффективности реализуемой в Тюменской области программы по повышению продолжительности жизни населения», — отметил заведующий офтальмологическим отделением ОКБ №1 Григорий Симоненко.

Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье». По программе в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.

Также напомним, что тюменцы могут получить первую амбулаторную и консультативную помощь в областном офтальмологическом диспансере, в экстренных случаях — в ОКБ №2, а с особо тяжелыми или нестандартными ситуациями — в ОКБ №1.

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