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Updated Сегодня, 07:41

Два новых ФАПа в Тюменской области подключили к электричеству

Два новых ФАПа в Тюменской области подключили к электричеству

21 февраля 2024, 07:39
Фото: «Россети Тюмень»
«Россети Тюмень» подключили к электросетевой инфраструктуре два новых объекта здравоохранения в Викуловском и Ишимском районах.

Благодаря строительству соцучреждений первичная медицинская помощь станет доступнее для тысячи жителей сел Нововяткино и Мезенка.

Общая мощность технологического присоединения составила 30 кВт. Специалисты установили дополнительные опоры на существующей линии электропередачи и построили две новые ЛЭП общей протяженностью более 60 метров. Контролировать качество и количество передаваемой электроэнергии в ФАПах будут интеллектуальные приборы учета.

«Россети Тюмень» регулярно подключают к электричеству новые социально значимые объекты в рамках национального проекта «Здравоохранение». За 2023 год системообразующее предприятие обеспечило электроэнергией 10 медучреждений: 8 фельдшерско-акушерских пунктов, поликлинику и врачебную амбулаторию.

#Общество#Тюмень#Тюменская область#Здравоохранение#Поликлиника#Электричество#Ишимский район#Электроэнергия#Медицинская помощь#Медучреждения#Россети Тюмень
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