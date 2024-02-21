Два новых ФАПа в Тюменской области подключили к электричеству

Общая мощность технологического присоединения составила 30 кВт. Специалисты установили дополнительные опоры на существующей линии электропередачи и построили две новые ЛЭП общей протяженностью более 60 метров. Контролировать качество и количество передаваемой электроэнергии в ФАПах будут интеллектуальные приборы учета.