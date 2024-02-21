Два новых ФАПа в Тюменской области подключили к электричеству

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
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Updated Сегодня, 07:41
Благодаря строительству соцучреждений первичная медицинская помощь станет доступнее для тысячи жителей сел Нововяткино и Мезенка.
Общая мощность технологического присоединения составила 30 кВт. Специалисты установили дополнительные опоры на существующей линии электропередачи и построили две новые ЛЭП общей протяженностью более 60 метров. Контролировать качество и количество передаваемой электроэнергии в ФАПах будут интеллектуальные приборы учета.
«Россети Тюмень» регулярно подключают к электричеству новые социально значимые объекты в рамках национального проекта «Здравоохранение». За 2023 год системообразующее предприятие обеспечило электроэнергией 10 медучреждений: 8 фельдшерско-акушерских пунктов, поликлинику и врачебную амбулаторию.