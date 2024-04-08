nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Медучреждения

Выбрать дату
Апрель
Переезжаем в Тюмень: новый ЖК строится рядом с главными достопримечательностями
8 апреля, 11:16
Февраль
В Тюмени появится двор с адронным коллайдером: его разместят рядом с домом Ученых
29 февраля, 05:45
Два новых ФАПа в Тюменской области подключили к электричеству
21 февраля, 07:39
Ноябрь 2023
Зарплата тюменских медиков: что изменится с 1 февраля?
У медиков Тюменской области вырастут зарплаты. Об этом стало известно из проекта распоряжения регионального департамента здравоохранения.
24 ноября 2023, 02:18
Май 2023
Тысячам тюменцев понадобилась помощь врачей за минувшие выходные
Медработники оказали помощь 1098 местным жителям в период с 20 по 21 мая. Об этом сообщили в telegram-канале регионального департамента здравоохранения.
22 мая 2023, 08:54
Апрель 2023
Мишустин пообещал выделить Тюменской области деньги на медтехнику
Тюменская область получит дополнительные деньги из федерального бюджета на покупку медицинского оборудования для муниципальных больниц и поликлиник.
14 апреля 2023, 04:21

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика