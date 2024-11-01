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Россети Тюмень

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Ноябрь
Энергетики обновили 146 объектов распределительной сети в Тюменском районе
1 ноября, 12:04
Октябрь
Энергетики повысили надежность электроснабжения «Жемчужины Сибири»
30 октября, 10:10
Энергетики начнут демонтаж незаконных подвесов связи на ЛЭП в Тюменской области
18 октября, 07:29
Сентябрь
Экс-заместителя директора филиала АО «Россети Тюмень» крупно оштрафовали за взятки
Следственный комитет Российской Федерации по Тюменской области собрал доказательства, позволившие суду признать его виновным в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в областной прокуратуре.
12 сентября, 12:56
Молодежный форум «СВЕТ» стартовал в Тюмени
5 сентября, 08:32
Август
Провайдеры незаконно разместили на опорах тюменских ЛЭП 45 тысяч подвесов линий связи
29 августа, 12:07
В компании «Россети Тюмень» рассказали о строительстве ЛЭП в тюменском ЖК «Колумб»
2 августа, 14:27
Представители «Страны Девелопмент» встретились с жителями тюменского ЖК «Колумб»
2 августа, 10:03
Июль
В трех муниципалитетах Тюменского района реконструировали распределительные сети
22 июля, 08:55
Жители нескольких тюменских поселков почти на неделю останутся без электроснабжения
Без электричества с 22 по 28 июля останутся Каменское, Чикчинское, Новотарманское, Переваловское и Мальковское муниципальные образования.
21 июля, 10:10
В Ембаевском и Московском муниципальных образованиях реконструировали распредсети
10 июля, 08:49
Энергетики повысили надежность электроснабжения 20 тысяч жителей Боровского
8 июля, 07:01
В Тюменской области начался второй этап комплексной реконструкции распредсетей
4 июля, 10:43
Июнь
В Тюменском районе за неделю в 1,5 раза выросла протяженность реконструированных ЛЭП
24 июня, 11:56
Февраль
Два новых ФАПа в Тюменской области подключили к электричеству
21 февраля, 07:39
Энергетики подключили к сетям более 200 тюменских объектов малого и среднего бизнеса
6 февраля, 07:56
В 2024 году «Россети Тюмень» отремонтируют сотни подстанций и ЛЭП
1 февраля, 05:31
Январь
Энергетики пресекли в Тюменской области хищения электроэнергии на 15 млн рублей
26 января, 10:06
На должность гендиректора «Россети Тюмень» назначена Елена Бакланова
Новым генеральным директором компании «Россети Тюмень» назначена Елена Бакланова. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
25 января, 15:57
Стройплощадку логистического центра Ozon вблизи Успенки подключили к электричеству
17 января, 11:04

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