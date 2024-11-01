Экс-заместителя директора филиала АО «Россети Тюмень» крупно оштрафовали за взятки

Следственный комитет Российской Федерации по Тюменской области собрал доказательства, позволившие суду признать его виновным в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в областной прокуратуре.