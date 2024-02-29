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Published Сегодня, 04:23

Modified Сегодня, 17:02

Updated Сегодня, 17:02

Александр Моор открыл в Тюмени первый центр фиджитал-спорта

Александр Моор открыл в Тюмени первый центр фиджитал-спорта

29 февраля 2024, 04:23
Фото: 1MI
Фиджитал-спорт — хорошее средство для комплексного развития человека. Такое мнение высказал губернатор Тюменской области Александр Моор на церемонии открытия первого в регионе фиджитал-центра.
Фото: сайт правительства Тюменской области

Спортивный объект нового поколения находится на набережной Туры в районе моста Влюбленных. Центр объединяет цифровую зону, где спортсмены смогут использовать игровые компьютеры, приставки, очки виртуальной реальности, и спортивное пространство со скей-парком и памп-треком. В ближайшее время пространство дополнительно оборудуют игровыми площадками.

«Жизнь не стоит на месте, она меняется. Молодежь все больше увлекается компьютерными играми. Можно сколько угодно ругать их, пытаться ограничивать, но лучше направить в нужное русло. Фиджитал-спорт, в котором насчитывается уже 21 дисциплина, — блестящая идея. Он позволяет тем, кто увлечен компьютерными играми, перейти к активности на свежем воздухе, а любителям классического спорта — овладеть современными информационными технологиями», — отметил губернатор.

Глава региона напомнил, что на сегодня в России вместе с тюменским открыто всего четыре таких центра. Он не исключает, что такие же центры могут появится и в других городах области.

Фиджитал-спорт в Тюменской области активно развивается и приобретает все большую популярность. В настоящее время тюменцы успешно выступают в Казани на «Играх будущего», которые проводятся по инициативе президента России.

Впервые предложение об открытии фиджитал-центра в Тюмени прозвучало буквально несколько дней назад — на заседании коллегии Минспорта РФ, которое прошло на выставке «Россия». Инициатива была поддержана губернатором Александром Моором.

Также напомним, с 2015 года в Тюменской области на базе Центра робототехники и автоматизированных систем управления проводится обучение школьников по робототехнике (РобоЛабы) и программированию (АйтиЛабы). За это время тюменские юные роботехники неоднократно становились призерами мировых, российских и региональных конкурсов и соревнований.

Тюменский Центр робототехники вошел в рейтинг лучших технологических кружков России
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