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Posted 11 декабря, 12:49

Published 11 декабря, 12:49

Modified Сегодня, 02:14

Updated Сегодня, 02:14

«Земский доктор»: о работе в сельской больнице рассказал терапевт из Исетского

«Земский доктор»: о работе в сельской больнице рассказал терапевт из Исетского

11 декабря 2023, 12:49
Фото: Midjourney
Своим опытом участия в программе «Земский доктор» поделился участковый врач-терапевт Исетского филиала областной больницы Руслан Мусагалиев. Доктор приехал сюда в 2019 году, практически сразу после окончания Тюменского медуниверситета, передает региональный депздрав.
Фото: департамент здравоохранения ТО

Руслан Мусагалиев переехал в Исетское вместе с женой. Она тоже терапевт и также работает в районной больнице.

«Мы довольны своим выбором. В Исетском есть все необходимое для жизни и Тюмень недалеко. А в местной больнице есть все возможности для профессионального роста. Мы вступили в программу в 2019 году, и намерены продолжить работу и по истечению контракта», — пояснил Руслан Мусагалиев.

По словам доктора, для эффективной работы в местной больнице есть все необходимое оборудование, которое позволяет точно поставить диагноз пациенту. Районные врачи тесно взаимодействуют с коллегами из города. При необходимости, есть возможность направить пациента в Тюмень, к узкому специалисту.

«В первую очередь, работа в сельской местности подразумевает личную ответственность. Не побежишь к профессору, доценту и именно это меня привлекает. Бывают случаи, когда решение нужно принимать незамедлительно», — заявляет врач.

Отметим, кадровая политика в сельских учреждениях здравоохранения является одним из приоритетных направлений развития медицины. Благодаря системной работе в этом направлении и региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения», в последние годы всё больше молодых специалистов приезжают на работу в сельскую местность.

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