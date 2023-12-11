«Земский доктор»: о работе в сельской больнице рассказал терапевт из Исетского

По словам доктора, для эффективной работы в местной больнице есть все необходимое оборудование, которое позволяет точно поставить диагноз пациенту. Районные врачи тесно взаимодействуют с коллегами из города. При необходимости, есть возможность направить пациента в Тюмень, к узкому специалисту.