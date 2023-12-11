«Земский доктор»: о работе в сельской больнице рассказал терапевт из Исетского

Posted 11 декабря, 12:49
Published 11 декабря, 12:49
Modified Сегодня, 02:14
Updated Сегодня, 02:14
Руслан Мусагалиев переехал в Исетское вместе с женой. Она тоже терапевт и также работает в районной больнице.
«Мы довольны своим выбором. В Исетском есть все необходимое для жизни и Тюмень недалеко. А в местной больнице есть все возможности для профессионального роста. Мы вступили в программу в 2019 году, и намерены продолжить работу и по истечению контракта», — пояснил Руслан Мусагалиев.
По словам доктора, для эффективной работы в местной больнице есть все необходимое оборудование, которое позволяет точно поставить диагноз пациенту. Районные врачи тесно взаимодействуют с коллегами из города. При необходимости, есть возможность направить пациента в Тюмень, к узкому специалисту.
«В первую очередь, работа в сельской местности подразумевает личную ответственность. Не побежишь к профессору, доценту и именно это меня привлекает. Бывают случаи, когда решение нужно принимать незамедлительно», — заявляет врач.
Отметим, кадровая политика в сельских учреждениях здравоохранения является одним из приоритетных направлений развития медицины. Благодаря системной работе в этом направлении и региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения», в последние годы всё больше молодых специалистов приезжают на работу в сельскую местность.