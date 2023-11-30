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Posted 30 ноября, 11:12

Published 30 ноября, 11:12

Modified Сегодня, 19:26

Updated Сегодня, 19:26

Земский фельдшер: в райбольнице Тюменской области работают семь новых сотрудников

Земский фельдшер: в райбольнице Тюменской области работают семь новых сотрудников

30 ноября 2023, 11:12
Фото: Midjourney
С начала этого года штат Бердюжской районной больницы стал больше на семь сотрудников. Часть из них устроились сюда по программе «Земский фельдешер», сообщает пресс-служба депздрава региона.
Фото: департамент здравоохранения ТО в телеграме

 

В числе молодых специалистов — Валерия Жукова. Она с детства мечтала стать медиком, помогать людям, поэтому выбрала для себя профессию фельдшера. Сама она родом из села Истошино Бердюжского района, сейчас снимает жилье в районном центре.

«Я проходила производственную практику на базе скорой помощи в Ишиме, там очень интересно, но работать в таком темпе мне пока не по силам. Еще предстоит набраться опыта и знаний, здесь в районе не такие объемы работы, пока справляюсь, работаю сутками, даже беру подработки, интерес к работе есть», — пояснила девушка.

Молодой специалист в качестве поддержки получила государственное пособие в размере 500 тысяч рублей, которые планирует вложить в покупку автомобиля.

В депздраве также отметили, что по программе «Земский фельдшер» в областную больницу №4 принято на работу уже 9 фельдшеров, из них 6 трудоустроены в ФАПы и 3 на станцию скорой медицинской помощи.

Привлечение специалистов в сельскую медицину является важной составляющей для обеспечения доступности и качества медицинского обслуживания в наших сельских территориях. Приход этих новых специалистов позволит нам укрепить первичное звено здравоохранения и повысить уровень медицинской помощи, доступной жителям сельской местности.

Тюменские выпускники-медики смогут работать по программе «Земский доктор» у себя дома
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