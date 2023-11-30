Земский фельдшер: в райбольнице Тюменской области работают семь новых сотрудников

Posted 30 ноября, 11:12
Published 30 ноября, 11:12
Modified Сегодня, 19:26
Updated Сегодня, 19:26
В числе молодых специалистов — Валерия Жукова. Она с детства мечтала стать медиком, помогать людям, поэтому выбрала для себя профессию фельдшера. Сама она родом из села Истошино Бердюжского района, сейчас снимает жилье в районном центре.
«Я проходила производственную практику на базе скорой помощи в Ишиме, там очень интересно, но работать в таком темпе мне пока не по силам. Еще предстоит набраться опыта и знаний, здесь в районе не такие объемы работы, пока справляюсь, работаю сутками, даже беру подработки, интерес к работе есть», — пояснила девушка.
Молодой специалист в качестве поддержки получила государственное пособие в размере 500 тысяч рублей, которые планирует вложить в покупку автомобиля.
В депздраве также отметили, что по программе «Земский фельдшер» в областную больницу №4 принято на работу уже 9 фельдшеров, из них 6 трудоустроены в ФАПы и 3 на станцию скорой медицинской помощи.
Привлечение специалистов в сельскую медицину является важной составляющей для обеспечения доступности и качества медицинского обслуживания в наших сельских территориях. Приход этих новых специалистов позволит нам укрепить первичное звено здравоохранения и повысить уровень медицинской помощи, доступной жителям сельской местности.