Тюменские врачи прямо в самолете спасли бабушку у которой заболело сердце

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
Женщина пожилого возраста потеряла сознание практически сразу после взлета. Её внук сообщил, что у неё болит сердце. В этом же самолёте летели врачи Антон Т. и Стелла С. из Тюмени. Они положили бабушку на пол и дали кислород (он был на борту самолёта). На помощь пришли и стюардессы лайнера.
В депздраве «Нашему городу» подтвердили инцидент с пожилой женщиной, другие подробности инцидента уточняются. Рейс летевший из Москвы в Тюмень не стали сажать на другом аэродроме, лайнер прибыл в Рощино.
Ранее «Наш город» сообщал, что 28 августа рейс из московского аэропорта Внуково был задержан на четыре часа из-за временного закрытия воздушного пространства над Москвой.