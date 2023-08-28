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Published Сегодня, 13:50

Modified Сегодня, 14:08

Updated Сегодня, 14:08

Тюменские врачи прямо в самолете спасли бабушку у которой заболело сердце

Тюменские врачи прямо в самолете спасли бабушку у которой заболело сердце

28 августа 2023, 13:50
Фото: 1MI
В самолёте, летевшем из Москвы в Тюмень, пожилой женщине стало плохо. Ей помогли тюменские врачи.
Фото: Скрин группа "ЧП Тюмень" в Telegram

Женщина пожилого возраста потеряла сознание практически сразу после взлета. Её внук сообщил, что у неё болит сердце. В этом же самолёте летели врачи Антон Т. и Стелла С. из Тюмени. Они положили бабушку на пол и дали кислород (он был на борту самолёта). На помощь пришли и стюардессы лайнера.

В депздраве «Нашему городу» подтвердили инцидент с пожилой женщиной, другие подробности инцидента уточняются. Рейс летевший из Москвы в Тюмень не стали сажать на другом аэродроме, лайнер прибыл в Рощино.

Ранее «Наш город» сообщал, что 28 августа рейс из московского аэропорта Внуково был задержан на четыре часа из-за временного закрытия воздушного пространства над Москвой.

Самолет «Победы» не мог вылететь из Москвы в Тюмень 4 часа из-за атаки беспилотников
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#Общество#Происшествия#Касается каждого#Александр Мязин#Тюменцы#Аэропорт Рощино
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