Тюменские врачи прямо в самолете спасли бабушку у которой заболело сердце

Женщина пожилого возраста потеряла сознание практически сразу после взлета. Её внук сообщил, что у неё болит сердце. В этом же самолёте летели врачи Антон Т. и Стелла С. из Тюмени. Они положили бабушку на пол и дали кислород (он был на борту самолёта). На помощь пришли и стюардессы лайнера.